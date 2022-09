Vuelve La Roja y se reaviva el dilema de Luis Enrique: Qatar decidirá

Con mucha expectación por ver cómo se va consolidando el bloque que en gran medida estará presente en el Mundial de Qatar, la Selección Española vuelve a escena en partido oficial de la Nations League ante Suiza en la Romareda. Tras el parón veraniego posterior al último partido de los nuestros en junio, los de Luis Enrique quieren llegar como primeros de grupo a la trascendental cita del martes ante Portugal. Para ello, deberán doblegar a una Suiza que cuenta sin apenas opciones al ser última de grupo, pero que no dudará en ponerle las cosas difíciles a España. En cuanto a lo que rodea al encuentro, en la rueda de prensa previa del seleccionador se volvió a mencionar el tema de su continuidad después del Mundial, puesto que el asturiano no quiere atarse a nada hasta dicho momento:

“El futuro no existe, existe el hoy. No hay novedades porque no queremos que haya novedades. No me preocupa en absoluto nada de lo que pueda suceder hoy y en el partido de mañana. No ha cambiado nada y no queremos que cambie. El presente no condiciona nada”, afirmó Luis Enrique, que sigue teniendo clara su postura de concretar su futuro tras el Mundial pese a los deseos de la Federación de que continúe en el cargo ante la buena labor que viene realizando estos años.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, La Roja presentará un once que se acercará bastante al que dentro de unos meses esté luchando por ganar el Mundial. La baja de Laporte en defensa será cubierta casi con toda seguridad por Eric García, que formará pareja con Pau Torres en la zaga española. Así mismo, Gayá y Jordi Alba pelearán por un puesto en el lateral izquierdo, pues ambos jugadores vienen de tener escaso protagonismo en sus equipos por motivos de sanción y suplencia, respectivamente.

Por lo demás, se intuye que en el centro del campo y en la parte ofensiva seguirán entrando los mismos hombres que cuajaron un gran papel en los anteriores partidos de esta competición. Todo con el objetivo de sacar un buen resultado ante Suiza para seguir conservando la primera posición del grupo.