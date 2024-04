Escándalo de Durant y Jokic humilla a LeBron pero Lakers mueve ficha: Bronny y el socio de Curry

Poco más que a Golden State Warriors le ha durado la vida a Los Angeles Lakers y Phoenix Suns, los cuales a diferencia de los de San Francisco sí han llegado a los Playoff, pero han salido vapuleados por sus rivales, Denven Nuggets (4-1) y Minnesota Timberwolves (4-0), dejando sus proyectos en la ruina. Tras ello, de LeBron poco se sabe, aunque se atisba, según The Athletic, una oferta descomunal e irrechazable de la franquicia actual de The King para retenerlo, que es justo lo que parece no conseguirán en Arizona con Durántula.

Tres temporadas y jugar con su hijo

El futuro de LeBron está por escribirse, pero por si acaso, siempre según esta fuente, Lakers se adelanta con una oferta de tres años por un total de 164 millones de dólares, más asegurarse el draft de Bronny, su hijo, con el que el rey ha dicho que quiere jugar, una vez este ha superado sus problemas de corazón. Hay otra vía, que es la que puede usar el jugador solo por la temporada 24/25, con 51.4 millones asegurados. Ambas están sobre la mesa, no obstante, la estrella duda.

Seguramente lo haga porque ya ve casi imposible alcanzar a Michael Jordan en lo que realmente importa y que encima el de los Bulls logró en menos tiempo: sumar títulos. MJ consiguió 6, LeBron tiene 4. Pero por lo menos, que no es poco, quiere intentar alcanzar a Kobe Bryant y Magic Johnson, los dos mejores jugadores de la historia de Los Ángeles. Pero si el de Akron ha conseguido tantos récords es porque lleva mucho tiempo jugando y la humillación ante Nikola Jokic y compañía (8-1 en dos años) le hace replantearse todo.

Posibilidades de mejora

Lakers, además de esta propuesta, también tiene previsto tocar a jugadores de la plantilla que permitirían la entrada de una agente libre con cartel. Así, mientras entre los primeros están los nombres de Rui Hachimura, Gabe Vincent, Austin Reaves, Jalen Hood-Schifino y Jarred Vanderbilt; entre los segundos figuran jugadores como DeMar DeRozan, más complicado, o Klay Thompson, que toma fuerza.

Otra aventura fallida de KD

No puede decir Kevin Durant que sus últimas aventuras no hayan estado plagadas de compañeros estelares: los ha tenido en Warriors, en Nets y ahora en Suns, pero las dos últimas han sido rotundos fracasos, especialmente esta última, donde Minnesota les ha triturado: 4-0. Pues bien, tras esta dura derrota se esconden luchas de poder con Frank Vogel y entendimiento nulo con Devin Booker y Bradley Beal, y, por todo ello, Durant estaría pensándose su marcha, donde ya suena Miami Heat para contratarlo.