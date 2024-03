LeBron ficha y asesta la puñalada a Doncic y Durant; Curry, nuevo bochorno ante Antetokounmpo

Aunque la sintomatología de Los Angeles Lakers y Golden State Warriors sea similar, es decir, la de equipos construidos para algo más que luchar por el Play-in pero que son altamente irregulares, lo cierto es que el potencial a día de hoy entre uno y otro equipo es muy diferente, diríamos opuesto, cayendo en favor de los de púrpura y oro. Es más, pese a esa poca fiabilidad, los angelinos ya están a tiro de piedra de amargar el final de la regular season a Mavs, Kings y/o Suns.

Prueba de lo que decimos es que estos Lakers resultan peligrosos cuando se entonan, y si no que se lo digan al que era hasta hace poco el mejor equipo de la Conferencia Oeste, unos Oklahoma City Thunder que hincaron la rodilla ante los californianos (116-104), que ya están igualados en victorias con Sacramento y Dallas (34) y a solo una de Phoenix y dos de Pelicans. Con lo que queda de temporada, parece que el asalto a la salvación (abandonar el Play-in) es más que factible para la franquicia más laureada de la historia (junto a Celtics)

Y de la reacción de LeBron, Anthony Davis y compañía al bochorno de Stephen Curry y el resto de integrantes de la franquicia de la bahía, que siguen lamiendo heridas tras la humillante derrota sufrida en el Garden. Y para ello no llegan buenas noticias, ya que si el mejor equipo de la liga, en racha de once victorias consecutivas, los humilló, ahora sobre el parqué del Chase Center aterrizan Antetokounmpo, Lillard y los demás integrantes de Bucks (mañana, 4.00, hora española), es decir, el segundo mejor equipo de la competición, un equipo de Wisconsin que acumula 6 victorias seguidas. En San Francisco, que deben reponerse rápidamente tras el desastre vivido en Massachusetts y con ello mantener viva la esperanza de salir de puestos de Play-in, las alarmas se pueden instalar si vuelve a haber descalabro ante otro adversario temible.

Tal y como adelantó Shams Charania, Lakers firmó un contrato bidireccional a Harry Giles a raíz de las lesiones de Christian Wood y Colin Castleton. La idea es reforzar la pintura con un jugador que tenía un prometedor futuro pero al que las lesiones de rodilla han llevado casi al ostracismo, con todo, ahora Lakers le da una nueva oportunidad, una que ya dio sus primeros pasos ante los Thunder, donde solo disfrutó de 4 minutos.

Free agent C/F Harry Giles III has agreed on a two-way NBA contract with the Los Angeles Lakers, his agent Daniel Hazan of Hazan Sports Management told @TheAthletic @Stadium. Lakers adding depth at the center position in wake of injuries to Christian Wood and Colin Castleton. pic.twitter.com/NPjA2iJufH