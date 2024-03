La dinastía renace, fichaje exprés de Curry y Kerr: palo doble para LeBron, el All Star a Knicks

La lucha por el Play-in en la Conferencia Oeste está alcanzado su punto fulgurante, y es que quienes tienen plantilla para algo más, pero han estado relajados durante toda la regular season, están apretando y eso dificulta la situación a los equipos menos dotados pero que hasta el momento han sido eficientes. Para colmo, uno de los primeros, como son los Golden State Warriors de Stephen Curry y Steve Kerr recuperan al fichaje propicio en el momento justo.

Volvieron a ganar los de San Francisco, esta vez a New York Knicks (99-110), y lo hicieron de nuevo con ese plus de intensidad defensiva que aporta Draymond Green, con Steph tirando del carro y de ahora en adelante con Chris Paul en sus filas y a los mandos, lo que va a hacer a los del Chase Center un rival todavía más temible; es decir, una mala noticia para Lakers, Kings, Mavs y Suns, quienes luchan por no caer a la ronda del KO previa a Playoff.

En palabras de su técnico en Mission Bay, CP3 va a dar mucho a Warriors: “hemos estado jugando bastante bien durante el último mes. Teníamos muchas ganas de recuperar a Chris. Puedes ver por qué. Siempre está con el control del juego. Pienso que la forma en que cerramos el tercer cuarto fue importante. Simplemente manejamos mejor las cosas con Chris. Es un gran director. Siempre sabe lo que está pasando en el juego y lo que se necesita de él. Es genial tenerlo de regreso”, decía Kerr.

"We just handle things better with Chris."



