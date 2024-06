Antes del Draft 2024 hay guerra entre Barça y Real Madrid por el español que jugaría con Wembanyama

Estamos a horas de que dé comienzo el tan esperado Draft de la NBA de este 2024. Un evento que, si bien no tiene el seguimiento de años anteriores debido a la falta de grandes nombres como Zion Williamson o Victor Wembanyama, siempre despierta gran interés en todo el mundo, pues es el momento en que se define el futuro de muchas franquicias y jugadores.

En el caso de este año, también tendrá efectos en Barça y Real Madrid por el interés que ambos tienen en el joven español, Juan Núñez, al que, según el Mock Draft de ESPN se espera que acabe siendo drafteado en la posición 35 por los San Antonio Spurs, pudiendo ir a jugar junto a Victor Wembanyama.

Sin embargo, como todo jugador que proviene de Europa, Núñez tiene la opción de seguir en el viejo continente antes de decidir dar el salto a la NBA, donde el equipo que lo elija, conservará sus derechos. Y es que, lo más probable es que el base formado en la cantera del Real Madrid, opte por seguir creciendo en el viejo continente.

Una decisión, la de Núñez, que abriría la puerta a que el Barça comenzara a trabajar para, a pesar de los derechos de tanteo del Real Madrid, fichar al español. Pues, ante la baja de Ricky Rubio y la salida de Rokas Jokubaitis, que ya ha sido liberado de su contrato con el Barcelona, los blaugranas necesitan fichar a un base de primer nivel como lo es Juan Núñez.

Por su parte, desde el Real Madrid, no existe un interés patente en recuperar a un jugador con el que la relación nunca ha acabado de estar bien. Sin embargo, como es evidente, el conjunto blanco no forma jugadores para que se vayan a reforzar al eterno rival. Es ahí donde los de Chamartín deberán decidir entre ejercer sus derechos de tanteo por un jugador que no acaba de interesar ni encajar, o aceptar que irá al Barcelona de forma inevitable.

Así pues, Barça y Real Madrid han puesto algo de salsa a un Draft de la NBA que se presenta un punto descafeinado, pero que va a abrir una guerra entre culés y merengues.