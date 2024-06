Madrid y Barça hurgan en 4 NBA más allá de Hezonja y Luka Doncic podría superar a Kobe y Jordan

El culebrón corto pero intenso de Mario Hezonja se ha resulto en favor del Real Madrid, con el jugador aceptando las condiciones blancas y rehuyendo una firma con el Barça que pudo darse, pero esta no es ni mucho menos la única ‘puerta NBA’ que trasciende la actualidad merengue y blaugrana, que de hecho toca otros cuatro nombres claves para los dos equipos, todo ello ante otra opción de Luka Doncic de colarse en la historia.

Cuando la historia de la NBA habla con tanta rotundidad, uno casi puede entrever el desastre al que se asoman Luka Doncic, Kyrie Irving y Dallas Mavericks en el quinto partido de The Finals ante Boston Celtics (3-1): nadie jamás levantó un 3-0 en contra. Nadie, ni Kobe Bryant ni Michael Jordan, ni Magic Johnson, ni LeBron James. Nadie lo ha hecho. Baste este argumentario para silenciar las posibilidades del esloveno y su equipo esta madrugada (2.30, hora española), pero también es cierto que, ¿puede haber una puerta tan a mano para romper la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo? Si los Mavs conquistan el Garden llevarían la serie 3-2 al American Airlines Center y con ello, las dudas a Boston…

Con Hezonja en el bolsillo merengue, Madrid y Barça se mueven en el mercado NBA. Por un lado, lo hacen los culés con una salida, la de Ricky Rubio, sin nada certero en el mercado ni de cara a los Juegos Olímpicos, y una posible entrada, la de Juan Núñez. El base español, a diferencia de Izan Almansa se ha mantenido en el Draft y lo hace con un claro objetivo, dar el salto a Estados Unidos. Esto sería un problema para un Barça que espera convencerlo y que, de hecho, se apunta que tiene un acuerdo verbal con el jugador. Núñez ha de decidir en este mes de junio, donde además espera la llamada de Scariolo.

Además de ellos, Serge Ibaka y Eli John Ndiaye son los otros nombres que se relacionan con el Real Madrid y la NBA. El expívot de Toronto Raptors no se ha decidido aún a regresar al club blanco y ha expresado que tiene otras ofertas. Por su parte, el canterano estará en el Draft, veremos con qué perspectiva.

NEWS: 2004-born Senegalese big man Eli Ndiaye is withdrawing from the 2024 NBA Draft, his agent Arturo Ortega told ESPN. pic.twitter.com/4zXuQT285H