Campazzo, de Doncic a Madrid, y LeBron y Lakers fulminan a 2 estrellas

Luka Doncic está atrapado en Dallas Mavericks, como lo está en América su excompañero Facundo Campazzo. La excelencia del esloveno choca con una plantilla tejana muy justa que ha buscado un cambio de rumbo a la desesperada cortando al argentino y tratando de encontrar soluciones en un ex All Star que es hoy en día una incógnita, como es Kemba Walker. Dicho lo cual, los problemas de los Mavs no son más que nimiedades comparadas con los de Los Lakers de LeBron James, que ya apuestan por su primer movimiento: echar a dos estrellas.

Vayamos por partes, aunque centrándonos en el Oeste. La derrota de ayer de los de Jason Kidd ante Detroit Pistons (131-125) pone de manifiesto que con lo que tienen en Dallas, no les da para hacer grandes cosas, por eso se han deshecho de Campazzo; ahora, que la solución sea Walker lo ponemos en entredicho. Suns, Bucks y Nuggets van a ponerlos a prueba en próximas fechas.

Con respecto al argentino no podemos menos que afirmar que sí, que está atrapado, porque cuando se fue de Madrid tomó la determinación de luchar por el sueño de la NBA a toda costa, pero esa vía se cierra para él y, sin equipo, se ve en un callejón sin salida. Fenerbahce ha intentado sondearle, pero en este asunto el Madrid, con todo su poderío económico, hace de aduana: si vuelve a Europa, será vestido de blanco. De modo que o cambian mucho las cosas para el Facu en Estados Unidos o su regreso al Real Madrid parece cercano.



Lakers, dos fuera

Los Angeles Lakers ha visto los peligros del fracaso tan cerca, los ha saboreado tan hondamente en los últimos tiempos, que ahora, parece, quiere tratar de revertir esa dinámica, que conduce a quedarse sin Playoff en una de las últimas temporadas de LeBron James (veremos si no es la última), cambiando el plan inicial, es decir, enseñándole la puerta a dos piezas que no han cuajado. Patrick Beverley y Kendrick Nunn no van a sacarles de este apuro, no aportan lo que necesitan y sobre todo no convencen, así que, tal y como informa Jovan Buha, de The Athletic, serán los primeros en salir -afirma, el 15 diciembre-. A dos partidos del Play-in (8-12), nada está todavía perdido para los de Darvin Ham pero deben reaccionar. LeBron casi lo exige.