Quiere el MVP de Stephen Curry y Luka Doncic y le roba a LeBron 2 fichajes para cambiarlo todo

La última jornada de la NBA dejó un solo ganador entre los aspirantes al MVP, un Luka Doncic que está jugando esta temporada, de nuevo, a un nivel estratosférico y que anotó 50 puntos en la cancha de Phoenix Suns para tumbar a Kevin Durant y Devin Booker, otra vez sin Bradley Beal en pista, afianzando así el ex del Real Madrid su candidatura al mejor jugador de la liga y la de su equipo a estar en Playoff. Pero si hay alguien que puede quitarle al esloveno o a Stephen Curry el Most Value Player ese es su vigente propietario, Joel Embiid, máximo anotador de la competición y gran amenaza también contra el deseo de mercado de LeBron James.

Un fichaje que está al caer

Se da por supuesto que la ruptura entre Chicago Bulls y Zach Lavine es absoluta, de modo que es más que probable que el escolta salga de Míchigan antes de que llegue febrero, y así como hay muchos equipos tras su pista, siendo Los Angeles Lakers uno de los destinos que parecía más factible, ahora son los Sixers quienes no solo se cuelan en la pelea, sino que parece pueden llevarse a la estrella de los Bulls.

Al menos, así lo afirma en The Athletic un Shams Charania, que adjudica a la entidad de Pensilvania un ataque tanto por LaVine como por O.G. Anunoby. Y al hilo de esta información hay quien asegura que los 76ers de Embiid con estas nuevas caras en sus filas bien pueden pelearles a los dos grandes candidatos al título desde la Conferencia Este, como son Boston Celtics y Milwaukee Bucks, por este orden, su estatus. Está por ver.

Con respecto a la maniobra que utilizaría el equipo de Embiid para llevarse al jugador de Chicago Bulls se apunta a la salida de Tobias Harris, el cual es un jugador muy valorado pero cuyo contrato a expirar sería utilizado para llevar a cabo la transacción.

Malas noticias en Los Ángeles

Y esta no sería la única mala noticia en el Crypto.com, que ayer vio como su equipo recibía un serio correctivo de los Celtics (115-126), ya que se ha confirmado que pierden por lesión para cerca de dos meses a Gabe Vincent, lo que unido a su mala racha y al asunto Lavine deja a los angelinos de nuevo en una situación delicada.