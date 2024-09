Curry no cierra la puerta; desconcierto en Warriors, LeBron se entusiasma y en Lakers lo esperan

Stephen Curry, el base estrella de los Golden State Warriors, acaba de firmar una extensión por un año con la franquicia de la Bahía de San Francisco y disipó los rumores de un posible traspaso a Los Ángeles Lakers para jugar con su nuevo amigo LeBron James.

Sin embargo, en las últimas horas, el All-Star y ganador de cuatro anillos de la NBA no cerró la puerta del todo a esta posibilidad y en una entrevista con la revista PEOPLE dijo: “Con suerte, podremos vivir más experiencias juntos en el futuro. Sea o no como compañeros”.

Steph Curry wants the experience of playing with LeBron James again in the future “Hopefully, there will be more experiences in the future, even if we’re teammates or not,” (Via @people ) pic.twitter.com/KAeceuoJXY

Esa frase provocó un verdadero revuelo entre los fanáticos de la NBA que vuelven a entusiasmarse con la posibilidad de que Curry y LeBron compitan juntos en la pista, tal como ocurrió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Todas las batallas que hemos tenido en la cancha… Haber jugado como compañeros, fuera de algo como el All-Star y jugándonos cosas de verdad. Creo que hemos terminado de sellar un profundo respeto y amistad [en los Juegos Olímpicos”, manifestó “Chef” Curry.

En ese marco, el talentoso base fue consultado por las posibilidad de pelear un anillo después de la salida de Klay Thompson, que se fue de los Warriors para firmar un contrato millonario con Dallas Mavericks.

“Me encanta el hecho de que la gente no crea que podamos mantener el ritmo de algunos de los otros equipos que están eligiendo en el Oeste”, contestó, con cierto tono de broma.

