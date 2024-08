Lebron James es único; lidera la NBA con nueva serie en Netflix: ojo a los protagonistas y ausentes

Lebron James ha marcado una época que ningún fanático del buen básquet va a olvidar. El 'King' ganó anillos y recientemente la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París con la selección de Estados Unidos. El ex Cleveland reunió a un conjunto de estrellas para alcanzar el cielo, y ese mismo espera alcanzarlo cuando se estrene el documental del cual es protagonista. Netflix será la plataforma elegida para que tanto el veterano jugador comparta con otros jugadores de la NBA.

El nombre de la serie documental llevará como nombre 'Los 5 Grandes', que explorará lo más íntimo de los basquetbolistas en su día a día cuando entran a una cancha para hacer su trabajo. El estilo será parecido al de 'Quarterback', que también maneja el aspecto de seguir la preparación que un deportista siente, planea y ejecuta cada vez que se trata de la élite. Asimismo, hay ausentes que llamaron seriamente la atención y que al menos en esta temporada no estarán presentes.

Las estrellas del documental

Con el fin de mostrar imágenes nunca vista, el material audiovisual se centra en la temporada 2023-24 de 5 deportistas. Lebron James es el protagonista, que estará acompañado de figuras como Jason Tatum, campeón del anillo con los Boston Celtics, también estará Jimmy Butler, estrella de los Miami Heat. Asimismo, Anthony Edwards (Timberwolves) y Domantas Sabonis (Kings) serán parte del estreno de este 9 de octubre.

Jimmy Butler

Anthony Edwards

LeBron James

Domantas Sabonis

Jayson Tatum



Starting 5, a new Netflix Sports series, will follow their 2023-24 season on and off the court. Coming October 9. pic.twitter.com/8tvPzMFizr — Netflix (@netflix) August 28, 2024

El estilo de la serie

James, además de ser parte de los protagonistas, es el productor de la serie, que además tendrán a Higher Ground y Peyton Manning, ambos ex NFL. Además, la compañía de Barack y Michelle Obama también estará involucrada. La idea se centra en presentar las situaciones como en ‘Quarterback’, contando detalles de la vida personal y como profesional.

Los grandes ausentes

Los comentarios no se hicieron esperar tras el anuncio de Netflix, pues los fanáticos enardecidos se preguntaron en dónde habían quedado figuras como Nikola Jokic o Luka Doncic, quienes dieron la hora en la última temporada. Si no fuera poco, el nombre Stephen Curry y hasta Kyrie Irving no pasaron desapercibido para cierta parte del público que no quedó satisfecho.