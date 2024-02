Curry y Luka Doncic van a por el pastel histórico: sí a LeBron James, Harden, Holiday o Paul George

Son tantos y tan importantes los nombres de los posibles agentes libres en la NBA 24/25, que el futuro que nos depara la liga con uniones más que mediáticas puede ser extenso e histórico. Sin ir más lejos, hay un rey sin contrato en firme más allá del final de los Playoff y junto a él jugadorazos de la talla de James Harden, Paul George o True Holiday, entre otros, están en situaciones similares, es decir, potenciales y suculentas partes de un pastel que Stephen Curry y Luka Doncic quieren luchar.

Luka Doncic entretiene a Stephen Curry para que Nikola Jokic machaque por encima suya. Qué tipazos pic.twitter.com/JlchwqmDJh — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) February 20, 2024

De él, todo lo demás

Es más, de entre todos los nombres de la liga, quien más mantiene la incertidumbre desde la que pueden pivotar el resto de movimientos es LeBron James, que no asegura su continuidad en Los Angeles Lakers. Es verdad que las informaciones apuntan a que así será, a que seguirá en el Crypto.com, pero The King no se ha pronunciado y hay ofertas tentadoras, como la de New York Knicks; si nos permiten, el destino más romántico para uno de los grandes de la historia de este deporte. Pero, claro, hay más.

Ya hemos resaltado que la tentación de Warriors estuvo ahí para el de Akron en el pasado mercado y esta puede volver a activarse, más teniendo en cuenta los cambios que sufrirá la franquicia, entre ellos con la probable salida de Klay Thompson, otro ‘All Star’ libre. Y como la situación del jugador angelino y Big Smokey hay otras tantas, y esas también las barajan los Mavs de Luka Doncic. Ahí están, a la vuelta de la esquina, las posibles libertades de True Holiday, desde Boston; Paul George, en los Clippers, o incluso James Harden, también desde el vecino incómodo de Lakers. Y no son los únicos. En definitiva, habrá muchos y muy importantes nombres a los que dar la opción de otro baile, quién sabe si el último, junto a dos de los jugones de la liga, Curry y Doncic. No cuesta cree el movimiento en San Francisco y Dallas.

Play-in al rojo vivo

En el plano deportivo, para Lakers hay una buena y una mala noticia que echarse a la boca y lanzar las alarmas de lo visto la pasada madrugada. La primera tiene que ve con unos Warriors que ganaron a los Wizards (112-123) y les adelantan en la tabla del Oeste, colocándose novenos; la segunda demostró que Utah, undécimo, no está para aspirar a echar de la ronda del KO previa a las rondas finales a los de púrpura y oro y los de la bahía: su estrepitosa caída frente a los Hawks (134-97) lo demuestra. Kings (33V 24D) y Mavs (33V 25D), séptimo y octavo, aventajan a Warriors (30V 27D) y Lakers (31V 28D) en los dos primeros puestos de Play-in (que dan al perdedor una tanda extra de vida), siendo la salvación la que marcan Suns (34V 24D), sextos, y Pelicans (35V 24D), quintos, y de todos ellos saldrán los cuatro elegidos para lucharse a partido único dos plazas. La regular season ya quema.