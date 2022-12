Doncic inalcanzable: Embiid, Harden y Durant no pueden con sus 50 ptos

Otro partido más que Luka Doncic supera los 20 puntos de forma consecutiva en un partido y, nueva victoria de los Dallas Mavericks por 112 a 106 ante los Houston Rockets. Los Mavs logran su segunda victoria consecutiva y se colocan novenos en la Conferencia Oeste con un balance de 17 victorias y 16 derrotas gracias a una gran actuación del esloveno.

Luka Doncic tiene ganas de volver a jugar unos playoffs de la NBA y a pesar de que existen rumores de que no está nada contento con en el actual nivel de la plantilla y se habla de que podría salir en 2024 del equipo, algo que ya hemos tratado en Don Balón, lo cierto es que eso no descentra al esloveno. Anoche, ante los Houston Rockets volvió a deslumbrar en la cancha anotando nada más y nada menos que 50 puntos y 10 asistencias, quedándose a tan solo un punto de igualar su mejor marca anotadora en la NBA, los 51 que consiguió ante LA Clippers en febrero de 2022. Sin duda alguna, la mejor actuación de la noche, y eso que no era nada fácil superar lo que otros jugadores Embiid, Durant o Harden habían logrado.

James Harden encabezó la victoria de los 76ers ante LA Clippers por 119 a 114. Sus 21 asistencias, acompañados por 20 puntos y 11 rebotes superaron a los de Kawhi Leonard, que no consiguió pasar de los 28 puntos. Séptima victoria consecutiva para los de Doc Rivers. Joel Embiid tampoco se quedó corto en cuanto a exhibición se refiere. Junto a la gran actuación de ‘La Barba’, el ala-pivot anotó 43 puntos para conseguir remontar un partido que llegaron a perder de 20 puntos en el segundo cuarto.

Kevin Durant, por su parte, también ayudó a que los Brooklyn Nets consiguieran su octava victoria consecutiva de la temporada gracias a sus 24 puntos anotados ante los Milwaukee Bucks. 118-110 que colocan a los del Barclays Center cuartos en la Conferencia Este con un balance de 21 victorias y doce derrotas.

Sin duda alguna, una gran noche de NBA en la que Luka Doncic consiguió, de nuevo, coronarse como el gran MVP de la noche a pesar de las grandes actuaciones del resto de sus contrincantes. El esloveno estará seguro, si nada lo impide, en el All Star.