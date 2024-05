Doncic reta a Jokic y lío monumental en Lakers con LeBron y Bronny: es el ‘no’ que lo cambiará todo

Si bien no se puede hablar de injusticia, a más de uno le ha sorprendido la designación de Nikola Jokic como MVP de la temporada en la mejor liga de baloncesto del mundo, sobre todo cuando Luka Doncic ha hecho tanto por Dallas y por ganarlo, de lo que se ve en las estadísticas y de lo que no se ve, quizá por eso el esloveno espera llevarse el plato fuerte, el MVP de los Playoff; quizá por eso ha dado un golpe durísimo a Oklahoma City Thunder.

Junto a un excepcional PJ Washington (29), Wonder Boy lideró (29/10/7) a su equipo en Oklahoma (110-119) donde los Mavs han robado el factor cancha y vuelven a situarse como favoritos a llegar a la final de la Conferencia Oeste, donde, eso sí, quizá no pueda retar cara a cara a Joker ante unos imparables Minnesota Timberwolves, Con todo, bueno será hacerlo con Anthony Edwards, que también apunta alto, y quién sabe si para plantarse en su primera final de la NBA.

Queda mucho para eso, pero Doncic ha reaccionado a un primer partido malo y activa la alternativa seria que son estos Mavericks. También lo hace, veremos si con continudad, Cleveland Cavaliers, que de la misma manera que los tejanos han igualado la serie ante los todopoderosos Boston Celtics con paliza y aviso incluido (94-118)

Un Draft que no quiere que esté condicionado

Puede ser que algunas voces de peso en Los Angeles Lakers quieran con toda su alma la continuidad de LeBron James pero no hasta el punto de que su estancia, de uno a tres años, condicione totalmente el draft de la franquicia con Bronny James. Así lo aseguraba al menos un Dave McMenamin, que en ESPN advirtió que la selección 17 de los de púrpura y oro choca con Bronny, porque es un “activo comercial potencial para que los Lakers puedan mover tres selecciones de primera ronda en la noche del draft para adquirir un gran nombre”. Es decir, Lakers sabe que por ahí puede meter una estrella y eso vale más que el hijo de The King, que esto le cueste que el 23 siga o no es un riesgo que están dispuestos a asumir… parece.