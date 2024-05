Resaca del Playoff: Anthony Davis empuja fuera a LeBron, Durant traga y Curry tendrá otro Thompson

Lo que venía siendo una dinámica natural y hasta lógica toma cuerpo ya en Los Angeles Lakers: Anthony Davis sustituye ya a LeBron James como el jugador franquicia de la Fiebre Amarilla y, como tal reconocido, será clave en la elección del entrenador. Ese cambio es significativo, porque puede llevar a The King a otros lares o incluso al adiós definitivo (algo sumamente improbable).

Dave McMenamin, en ESPN, anunciaba que en el equipo de púrpura y oro se toman el tiempo de reflexión de LeBron como lo que es, una entra muchas posibilidades de que siga, de que no lo haga o de que se retire, y en base a ello, sitúan a AD, su gran certeza, a la cabeza del proyecto. Siendo esto cierto, veremos qué dirección toma el 23.

Joined SVP to discuss the direction the Lakers coaching search appears to be heading in, in terms of the initial concept, and the factor LeBron and AD have in the search. pic.twitter.com/QUCR6AWZ4r