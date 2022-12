Durant y Nets, hartos de Simmons: fuera y 'big-three' temido en la NBA

Boston Celtics cortó de raíz la racha de victorias de Brooklyn Nets, que acumulaba cuatro triunfos consecutivos hasta el duelo en el Barclays Center del lunes, y dejó de nuevo dudas en una franquicia construida para grandes cosas pero enfrentada siempre a sus males internos. Sin embargo desde Estados Unidos y Fansided se apunta a una reacción fulgurante, un giro más en su política de fichajes, que puede no solo llevar armonía al proyecto, sino a dispararlo hasta el favoritismo del Este, básicamente porque regresaría un big-three de muchísimo peso al equipo que comanda Kevin Durant.

En este sentido, el señalado para salir -haciéndolo artífice de una acuerdo cortoplacista pero de plenas garantías para afrontar sin disimulos la lucha por el título- es Ben Simmons, cuyo contrato serviría para intercambiar cromos desde un equipo sin perspectivas y pendiente únicamente de su juventud a otro, los Nets, ansiados de cotas más altas en un corto espacio de tiempo ¿Y cuál sería el jugador y la franquicia elegida? DeMar DeRozan y Chicago Bulls, ahí es nada.

Se apunta en esta dirección desde la ciudad que nunca duerme sobre una opción supuestamente beneficiosa para las dos partes. Sobra de decir que lo es mucho más para los Nets, que se harían con un All Star de primer orden por un jugador, The Fresh Prince, que no está aportando lo que se esperaba. Con todo, se justifica el traspaso por el bien, tanto deportivo como económico y estratégico, que adquiriría Bulls en un equipo que debe mirar ya a largo plazo. Por su parte, DeRozan se uniría a Durant e Irving en un proyecto que, como decimos, necesita pelear por grandes hazañas y que, como demostraron los de Massachusetts, todavía no está al nivel para hacerlo con lo que tiene. El rumor completa además otro premio para Nueva York: Marko Simonovic.



LeBron, Kawhi y Curry, a examen

Ni Los Angeles Lakers, ni sus vecinos capitalinos Los Angeles Clippers, ni siquiera el actual campeón de la mejor liga de baloncesto del mundo, Golden State Warriors, han empezado de la mejor manera el curso ni parecen equipos fiables, sin embargo, tratan de serlo. De modo que hoy la NBA mirará con lupa sus choques, ante Toronto Raptors (1.30, hora española), Orlando Magic (1.00, hora española) y Utah Jazz (3.00, hora española), respectivamente.