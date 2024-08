Es una leyenda de la NBA como LeBron James, llegaría a Los Ángeles 2028… y lo haría con el Barça

Finalizados los Juegos Olímpicos de París 2024, surgió una gran duda dentro de todos los aficionados estadounidenses. Y es que, si para esta edición de los JJOO hubo un grupo de nivel extraordinario y plagado de leyendas, quienes va a formar parte de la próxima edición que albergará la ciudad de Los Ángeles. Pues como LeBron James ya anunció, lo normal es que el Rey no esté, aunque, quien sí que se apuntó a estar en los que serían sus últimos juegos, es Kevin Durant.

En este sentido, el legendario alero, ahora jugador de los Phoenix Suns, llegaría a la cita olímpica con 39 años, la misma edad que tiene ahora mismo LeBron James, es decir, que imposible no es.

Sin embargo, con sus recientes palabras en el programa Raising Fame, Durant se mostró algo más dubitativo respecto de su longevidad como jugador de baloncesto: “A medida que envejezco y la propia liga se va volviendo más joven, tiendo a pensar más en la retirada… No se si debería dejar de pensar en eso, pero es seguro que es algo que me ronda por la cabeza”. Unas palabras, las de KD, que invitan a pensar que el final de su carrera no está tan lejos como pudiera esperarse.

Un sueño por cumplir en Barcelona

Por otro lado, para llegar a los JJOO de Los Ángeles, Durant no tiene que estar, necesariamente, en la NBA. Y es que, el alero aseguró tiempo atrás que, antes de dejar de jugar al baloncesto le gustaría probar suerte como veterano en Europa de la mano del club de sus sueños, el Barça. Una posibilidad que, por remota y lejana que parezca, podría ser la más interesante para que, ya lejos del estrés de la NBA, KD llegara en forma a los Juegos de Los Ángeles 2028.

Kevin Durant, 2019 (How Hungry Are You?)



“Realmente quiero jugar en el extranjero en mi último año… En el Barça. Es la 2a mejor liga, los partidos de Euroleague son divertidos



❤️🤤

pic.twitter.com/O7t0JwC9Hu — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) July 14, 2021

Así pues, tras coquetear con su retirada al ver la NBA como un lugar demasiado lleno de jugadores jóvenes, ha surgido una interesante e inesperada opción para que Durant gane su quinto oro en Los Ángeles y lo podría hacer de la mano con el Barça, club con el que aseguró que sueña con jugar en algún punto de su carrera.