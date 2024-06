Fichan a Bronny y LeBron pacta con Durant la patada a Lakers, y hay más: Curry perderá a su estrella

La vida después del decimoctavo anillo conseguido por Boston Celtics (derrotando a los Dallas Mavericks de Luka Doncic), lo que sitúa a la franquicia de Massachusetts en cabeza en solitario en el palmarés de la liga por encima de Los Angeles Lakers, es intensa y mira a dos escenarios: el Draft y la agencia libre y su mercado, y sobre ambos hay una información que congela el corazón de los hinchas de la Fiebre Amarilla.

Del Draft a una oportunidad inmejorable para una de las partes

Una vez que hemos sabido que Bronny James será elegido en el Draft de la NBA a finales de este mes, las percepciones sobre su futuro y, por ende, el de su padre, LeBron James, son la comidilla. Pues bien, Bill Simmons de The Ringer ha soltado el auténtico bombazo sobre el futuro de ambos, y como este toca a los Suns y de paso a sus dos grandes estrellas, Kevin Durant y Devin Booker.

“Hay mucho ruido sobre Phoenix en este momento; solo voy a decirlo. Y no sé si es real o no”, decía Simmons respecto a la posibilidad que presenta y dejaría a los Lakers sin LeBron. Al parecer, su agencia de representación, Klutch Sports tendría un plan: “parecen muy confiados en que (Bronny) será seleccionado en la primera ronda, y si eres Mat Ishbia (propietario de los Phoenix Suns) y el draft no es muy prometedor, y te dicen que si tomas a Bronny hay una posibilidad de conseguir a LeBron también, tienes que considerarlo”. Sobre esta línea, The King renunciaría a su contrato de 150 millones de dólares por tres años para jugar junto a su hijo y, de paso, KD y Booker, lo que, dicho sea de paso, dispararía las opciones de anillo de los tres, pero no en Los Ángeles, sino en Arizona. No obstante, por ahora se considera esta una opción remota.

Más madera en libertad

Hemos venido contando por dónde iban los tiros de Golden State Warriors de cara al mercado con un margen de maniobra tan escaso, pero parece que sus planes han topado con los de una de sus estrellas, Klay Thompson. El jugador, al que la franquicia le ofrece una renovación bajo nuevo términos y estatus, no acepta y se marcha a la agencia libre sin restricciones, informa The Athletic, lo que le permite firmar cualquier tipo de contrato. Warriors, por tanto, va a cambiar mucho con las salidas de Thompson, Chris Paul y Kevon Looney.