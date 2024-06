Stephen Curry se harta, primer fulminado, golpe millonario a LeBron y Harden y el Madrid, tras 2 NBA

Se agita el mercado de fichajes, o más bien de posibles fichajes, en la NBA con los Juegos Olímpicos esperando a la vuelta de la esquina (26 de julio) y con la final de la NBA pendiente de una reacción por parte de Luka Doncic y Kyrie Irving para no quedarse sin disputa interesante por el anillo. Certezas no hay muchas, salvo en Los Angeles Lakers, pero posibilidades unas cuantas, y estas viene tanto de Los Ángeles y San Francisco como del Real Madrid.

En las dos capitales californianas hay intensos momentos informativos con una negativa en los de púrpura y oro y un posible adiós inesperado en Mission Bay. Con respecto a lo primero, se ha hecho público el “no” de Dan Hurley a Los Angeles Lakers, que no diremos que son de LeBron James porque eso tampoco está asegurado, rechazando nada menos que 70 millones de dólares, y este revés no es el único en el Crypto.com.

BREAKING: Connecticut’s Dan Hurley has turned down the Los Angeles Lakers’ six-year, $70 million offer and will return to chase a third straight national title, sources tell ESPN. LA would’ve made him one of NBA’s six highest paid coaches. pic.twitter.com/hEXo3o00SR