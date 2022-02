James Harden avisa antes del All-Star: recado contra Durant y Simmons

Durante el último día del mercado NBA se cerró el gran traspaso de la temporada entre los Sixers y los Nets, que terminó con James Harden poniendo rumbo a Philadephia a cambio de Ben Simmons, Seth Curry y André Drummond; dejando entrever que dentro del vestuario de Brooklyn la relación entre su big-three no era tan idílica como se pensaba. Hasta el momento ‘la Barba’ no ha podido hacer su esperado debut con su nuevo equipo, y además no estará en el All-Star esta madrugada por culpa de su lesión. Sus problemas en los isquiotibiales continúan frenando su vuelta a las canchas, aunque se espera que dispute su primer encuentro con los 76ers el próximo viernes según ha adelantado el célebre periodista Adrian Wojnarowski para ESPN.

La nueva gran dupla conformada por Joel Embiid y James Harden disputaría su primer encuentro juntos frente a los Minnesota Timberwolves esta semana, como primer adelanto de la candidatura de los Sixers respecto a poder luchar por el Anillo esta temporada. La relación de Harden con Kevin Durant no pasa por su mejor momento tras el cruce de declaraciones entre ambos después de que se hiciese oficial el traspaso, y con KD desprestigiando a ‘la Barba’ durante la elección de los equipos del All-Star, siendo esta una de las razones por las que se cree que Harden ha preferido centrarse en recuperarse lo antes posible de sus problemas físicos y “borrarse” del partido de las estrellas en Cleveland.

Respecto a las constantes críticas que ha recibido Harden tras forzar su salida de los Nets, el escolta aseguró durante la rueda de prensa de presentación como fichaje de los Sixers que uniéndose al nuevo proyecto de Daryl Morey junto a Joel Embiid en Philly tiene muchas más opciones de luchar por el Anillo; que a fin de cuentas es su principal objetivo, dado que tanto Kevin Durant como Kyrie Irving ya saben lo que es conseguir un campeonato -el primero con los Warriors y el segundo con los Cavs-: “Estoy en un momento en que necesito rodearme de tipos que sé que quieren ganar” aseguraba Harden como primer dardo rumbo a Brooklyn.

Por lo tanto, todos los focos se centran ahora en el debut de James Harden con los Sixers y sobre todo en si el escolta es capaz de recuperar su mejor versión, dado que su rendimiento en los Nets durante los últimos meses no estaba siendo el esperado. La primera gran fecha con picante en el calendario será el 11 de marzo, momento en el que se disputará el primer duelo entre Sixers y Nets desde el traspaso; con una batalla que promete emociones fuertes como previa a lo que puede suceder en Playoffs si ambas franquicias se ven las caras en su camino a coronarse en la Conferencia Este.