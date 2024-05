Jokic toca el mito, polémico regreso estelar para LeBron y Curry elige la traca final por Chris Paul

Del éxito al fracaso hay solo un paso y ni este se construye a un solo día ni el primero se logra sin sufrimiento. De esto último les queda mucho tanto a los Denver Nuggets de Nikola Jokic y los Dallas Mavericks de Luka Doncic, solo que mientras los otros vienen de los infiernos y ya miran al cielo, a los segundos les vuelven a entrar las dudas.

De muertos a resucitados y, ¿favoritos?

Hace unos pocos días ciertas voces daban un margen escaso de vida al campeón, justo cuando Minnesota asaltó el Ball Arena hasta en dos ocasiones, pero Joker y compañía han reaccionado hasta volver a ser favoritos ante los wolves, y eso poco menos que les pone en el camino de mirar a lo lejos en dirección a Boston, a los Celtics, quienes parecen candidatos a campeones del Este. Queda mucho para eso, pero no es descabellado pensar en una final semejante.

Los Nuggest de momento han igualado la serie (107-115), recuperan el factor cancha, justo lo contrario que Mavs (96-100), y miran con optimismo al quinto partido, donde una victoria les pone con un pie en las finales de conferencia, donde serían favoritos. Si logran la remontada será un hito.

Cambios profundos

En cuanto a los equipos que ya están de vacaciones, toda la reflexión que se está tomando en los Golden State Warriors de Stephen Curry con respecto a su futuro, donde se le pone en el camino un nuevo nombre, el de Trae Young, que haría de recambio de oro del decepcionante Chris Paul; en Lakers es al contrario, cunden las prisas. De momento, Bronny James ya tiene el OK médico, como ha adelantado Adrian Wojnarowski en ESPN, para jugar, lo que acerca su encuentro con su padre.

Por otro lado, parece que New Orleans Pelicans y Brandon Ingram van alejando sus caminos y los de este último se entrelazan con los de su ex franquicia, donde compartiría vestuario con The King y Anthony Davies. En tal caso, la estrella que buscaban por los angelinos ya estaría elegida.