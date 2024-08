La insólita condición que le impone LeBron James a Bronny mientras estén juntos en los Lakers

La superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, extendió su contrato con esa franquicia por 2 años más, con el objetivo de cumplir con su sueño de jugar en la NBA con su hijo Bronny. Tal y como es dentro de la pista, ‘El Rey’ ya está pensando en todos los detalles y, en particular, en cómo serán los primeros entrenamientos juntos.

Es por este motivo que definió algunas cuestiones de la convivencia dentro de la organización angelina. Una de ellas es que no le puede decir ‘papá’.

“Él no me puede llamar ‘papá’ dentro de las instalaciones. Ya definimos eso. Una vez que salimos del entrenamiento puede volver a ser ‘papá’, en el camino de regreso, en casa, puedo ser ‘papá’”, dijo LeBron en una edición de The Shop, patrocinada por Nike, en París.

En ese sentido, ‘El Rey’ bromeó con las formas que Bronny lo puede llamar cuando jueguen juntos. Una de las opciones que deslizó propuso sería llamarlo el G.O.A.T, las siglas de The Greatest Of All Times, el mejor jugador de todos los tiempos en español.

LeBron says Bronny can’t call him “dad” on the court:



“Bronny can't call me dad in the workplace. He’s gotta call me 23, or Bron, or GOAT if he wants to. Can’t be running down the court like, dad, I'm open!"



(via @TheShopUN)

“Me puede llamar 2-3, me puede llamar Bron. O ya sabes, GOAT si así lo desea”, señaló el 23 de los Lakers.

Por último, LeBron agregó: “Es fácil para mí porque todo el tiempo le he dicho Bronny, no es como que le dijera ‘hijo’. No podemos ir corriendo por la pista y que me diga ‘Papá, pásame el balón”.

Banca para Bronny

A pesar de las críticas que despertó la elección de Bronny James en la segunda ronda del draft, la dueña del equipo Jeannie Buss le pide calma a los fanáticos. “Tenemos que dejar que el chico tenga la oportunidad de jugar y demostrar que debería vestir el uniforme de los Lakers. Trabaja duro, tiene dedicación y muchas ganas de hacer esto", señaló.