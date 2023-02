LeBron amenaza abiertamente a Curry, Anteto y su lesión preocupan y Doncic e Irving dan un paso más

Para súper estrellas no ya del presente sino de toda la historia de la NBA como son LeBron James y Stephen Curry es ya de por sí un drama quedarse sin disputar Playoff en condiciones normales, así que imagínense lo que supone cuando los años pesan, como es el caso de ambos. Para The King concretamente resultaría trágico que sucediera. De ahí que la amenaza de LeBron James sobre todo lo que resta por delante a Lakers en el calendario, empezando por los Warriors de Curry, sea flagrante.

Pero en medio hay otros gigantes que buscan su lugar en el tramo decisivo de la regular season, donde asoman asuntos cruciales en el devenir de la liga. En este sentido preocupa la lesión Antetokounmpo pero además llama la atención que Luka Doncic y Kyrie Irving sacan pecho pese al mal arranque de genial dúo.

El 6 no duda

“Estos son algunos de los partidos más importantes de mi carrera, al menos en temporada regular”, le dijo el jugador franquicia de la Fiebre Amarilla a The Sports Tribune sobre los partidos finales de la temporada regular. Con 27V 32D y a por lo menos dos victorias de Oklahoma City Thunder (28V 29D), décimo clasificado y equipo que marca el Play-in, el tramo final de la competición debe cambiar radicalmente todo lo que ha sido Lakers hasta la fecha si el de Akron quiere disputar el anillo, lo cual no será sencillo. Este viernes hay prueba de oro ante un campeón herido, Warriors (viernes, 40.00, hora española) en el Crypto.com. Curiosamente, cualquier desliz a partir de ahora aleja un poco más a LeBron, pero también a Curry del título, por remoto que ahora suene para ambos ganarlo.

Una lesión y una complicada unión

El problema de Bucks no es deportivo, ya que pasan por ser una de las franquicias más fiables. El problema es la preocupación por la muñeca de su estrella, Giannis Antetokounmpo, cuyo diagnóstico le genera dudas y ha querido una segunda opinión, como informa ESPN. Luego, la incertidumbre con él crece. El gigante griego se someterá a pruebas en Nueva York para cerrar cualquier posible contratiempo. Básicamente porque quién sabe si los de Wisconsin se pueden jugar el anillo en The Finals ante Dallas Mavericks, uno de los equipos que más expectativas ha generado con la unión de Luka Doncic y Kyrie Irving bajo los mismos colores pero que no ha empezado bien. Pues bien, para Kyrie esto es circunstancial: funcionarán, ha dicho.