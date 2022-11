LeBron James enloquece: venta en el ‘big-three’ y Westbrook se libra

Los Angeles Lakers están atrapados en una dinámica autodestructiva en la que vuelan cuchillos en todas las direcciones, y no todos sacuden a Russell Westbrook, la diana de todas las críticas en Los Ángeles; es más, incluso parece que Russ saca la cabeza. Los porcentajes de tiro de LeBron James, lógicamente las derrotas y el rendimiento de Anthony Davis, la estrella que debía tirar del carro, pone todo el proyecto en entredicho, hasta el punto de que el big-three puede romperse por donde nadie sospechaba que podía hacerlo.

Si nos acercamos al problema, lo más conveniente sería plasmar el último varapalo angelino, que tiene que ver con una caída estrepitosa ante un adversario de altura, de los que sí pintan para aspirar a lo más alto en tiempo de Playoff, como son Utah Jazz. Los de púrpura y oro no aguantaron al rival porque todo lo bueno que pueden presentar en ataque se diluye en defensa: son un coladero, y eso ante los grandes equipos suele acabar en paliza; como sucedió, 139-116. Hay que decir que The King causó baja, pero eso últimamente no ha sido un inconveniente para que el resultado suela ser el mismo: derrota.

Pero vayamos al plano de las posibles soluciones, que como decimos ya pasan por cualquier arreglo, incluso, como se propone desde ciertos sectores, vender a Anthony Davis para liberarse con vistas a un acuerdo más beneficioso. Así lo argumenta Bill Simmons, en The Ringer, que ha apuntado en esta dirección en base a unas informaciones con respecto a la idea de futuro de Los Angeles Lakers. También se ha puesto el ojo en LeBron, que ha caído en su aportación anotadora y en sus porcentajes, donde resalta un 21% en tiros de tres sangrante.

Y para colmo de males se aporta una solución desde el otro lado de Estados Unidos, en el Este, con la posible incorporación del padre de todos los líos en Brooklyn: Kyrie Irving. Es verdad que Sam Amick, en The Athletic, ratifica que los Lakers no están por la labor de pagar el sueldo de estrella al base, pero el jugador sí está sopesando esta opción. Con todo, es poco probable. Por su parte Irving está pendiente de una reunión con Adam Silver por su polémica con una película antisemita y se prevé que se llegue a una solución en próximas fechas, una que libere a la estrella de los Nets, los cuales necesitan su aportación: ayer perdieron frente a Luka Doncic y sus Dallas Mavericks (96-94).