LeBron James supera a Kobe Bryant: pesadilla de Navidad para Lakers

La temporada de Los Angeles Lakers continúa dejando demasiadas dudas, hasta el punto de que los de púrpura y oro han desaparecido en las apuestas por el Anillo. Los californianos han sumado una derrota más a su casillero en el día de Navidad, tras caer ante unos Brooklyn Nets en los que no estuvieron ni Kyrie Irving ni Kevin Durant entre otros. El equipo dirigido por Frank Vogel continúa sin encontrar su estilo, contando con un récord actual de 16-18 hasta el momento y ocupando la séptima plaza de la Conferencia Oeste. En cuanto a su único punto positivo, el gran estado de forma de LeBron James sigue sin bastarle a los angelinos para lograr victorias, con The King superando un nuevo récord en el día de Navidad en un encuentro en el que firmó 39 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.

Con su aportación sobre la pista, LeBron James se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA en el día de Navidad, superando a otra leyenda Laker como Kobe Bryant. El alero de Akron continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del baloncesto, contando con datos excepcionales en una fecha tan señalada y prestigiosa en la NBA como son los encuentros del 25 de diciembre. Los datos de The King en este acontecimiento son asombrosos, siendo el jugador con más victorias y con más triples anotado; ocupando además el segundo puesto en cuanto a máximo asistente, más partidos disputados -empatado ahora con Kobe- y con más tiros anotados.

Los buenos números que viene firmando LeBron James durante los últimos días no están siendo suficientes para unos Lakers que están echando mucho de menos a Antony Davis, mientras que Russell Westbrook continúa sin dar el nivel que se espera de una gran estrella contrastada como él. Los de Rob Pelinka no descartan moverse antes de la fecha límite para traspasos en febrero si su situación no cambia de forma radical durante las próximas semanas, con el puesto de Frank Vogel también peligrando, teniendo en cuenta que los registros de la franquicia angelina en defensa esta temporada están siendo desastrosos.

Harden y Mills aguaron la fiesta Laker en Navidad

Por la otra parte, los Brooklyn Nets están siendo la cara opuesta de la monada, viviendo un gran momento a pesar de todas las bajas con las que cuentan por culpa del protocolo de seguridad contra el coronavirus. James Harden regresó a lo grande ante los Lakers firmando una actuación estelar con otro triple doble para sus registros (36 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias), mientras que Patty Mills se convirtió en su mejor socio con una actuación acorde con otros 34 puntos. Pese a su derrota ante Orlando Magic, los neoyorkinos suman cinco victorias en sus últimos seis encuentros, centrándose ahora todos los focos en el supuesto regreso de Kyrie Irving a la espera de que el base de negativo y regrese a la disciplina del equipo.