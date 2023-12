Stephen Curry se carga al favorito, mira a la cara a LeBron, amenaza a Jordan y desespera a Doncic

Dos estrellas han brillado con luz propia en la Conferencia Oeste esta pasada madrugada y ambas son hitos mediáticos como hay pocos en la NBA, especialmente Stephen Curry, al que ya se pone a la altura no ya de los mejores tiradores de todos los tiempos o incluso de LeBron James, sino a la altura de un tal Michael Jordan, considerado por unanimidad el más grande de siempre. Palabras mayores, pero algo habrá hecho. Por eso es considerado como uno de los favoritos al MVP de la liga junto a Luka Doncic o Joel Embiid.

Se juega así por él

El malogrado Wilt Chamberlain decía sobre la comparativa entre él y el mítico número 23 de Chicago Bulls que la gran diferencia entre ellos estribaba en que por él cambiaron las reglas del baloncesto. Nadie pudo llevarle la contraria en ese punto. Por alusiones, si nos fijamos hacia dónde ha virado la mejor liga de baloncesto del mundo de unos años a esta parte, incluso condicionando las características y la formación de los jugadores que a ella llegan, podemos decir que no fue LeBron quien lo provocó, sino el número 30 de La Bahia. Y eso al menos ya le pertenece.

Y quien ha sembrado el debate ha sido un tal Shaquille O’Neal, el cual en TNT comentó: “sé que es el mejor tirador de todos los tiempos, pero me pregunto si está ya en la conversación por ser el mejor jugador de la historia”. Al hilo, el mítico pívot de Lakers aseguraba que “he jugado 20 años, he ganado campeonatos...pero no he visto a nadie como él. Tiene que estar en la conversación por el mejor de la historia”. Está claro que sus 188 centímetros convierten los números del jugador de los Warriors, sus títulos y sus logros en un plus a tener en cuenta: nadie ha hecho durante tanto tiempo lo que hace con lo que tiene. Ayer acabó con Boston Celtics (132-126), el favorito al título, con un triple estratosférico, sí, pero también con un sinfín de penetraciones y asistencias imposibles que espolearon a los de San Francisco.

.@SHAQ on Steph: "I'm wondering... Is it time to start putting him as the best player of all-time?" 👀 pic.twitter.com/4ORTLUyHpt — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 20, 2023

De vuelta y sacó la dinamita

El otro foco en ese lado del charco americano fue el regreso triunfal de Ja Morant, la polémica estrella de Memphis Grizzlies (113-115) que le dio el triunfo a su equipo sobre la bocina con nada menos que 34 puntos. Llevaba sin jugar 25 partidos.