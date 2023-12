Luka Doncic firma la sentencia de los Warriors: Stephen Curry no aguanta más y pide otro traspaso

Nueva jornada de la NBA y otra exhibición de Luka Doncic. El esloveno no deja de impresionar semana tras semana con actuaciones dignas de ser recordadas en un museo. En esta ocasión, la víctima han sido los mermados Golden State Warriors de Stephen Curry, que han vuelto a certificar su caída a los infiernos con una derrota que deja a los de San Francisco fuera del Play-in con un récord de 15-17 y con las peores sensaciones posibles, las de un equipo hundido en todos los aspectos, incluso por parte del mismo Curry.

Luka Doncic ante los Golden State Warriors.



🔥39 puntos

🔥8 rebotes

🔥10 asistencias



La rutina 🪄🌟 pic.twitter.com/XP6RrFEyXx — NBASpain (@NBAspain) December 31, 2023

La apisonadora de Doncic obliga a trabajar en el mercado

La situación ya es insostenible en el Oracle Arena, donde los Warriors volvieron a demostrar que no están para competir por nada si las cosas no cambian mucho. Y es que, tras recibir 39 puntos de las manos de un Luka que además, sumó 10 asistencias y 8 rebotes, los de Steve Kerr confirmaron que son una sombra del equipo que ganó el anillo de la NBA en 2022.

Y es que, pese a que es normal que Doncic tenga noches de absoluta locura, lo que no debe serlo es que Klay Thompson solamente sume 3 puntos con un acierto de once lanzamientos, a la vez que su nivel defensivo ha pasado de ser élite en la NBA a ser una debilidad defensiva demoledora para un backcourt titular formado por Chris Paul, Curry y el mismo Thompson. Así no se puede parar a Doncic.

Ante esta situación, a los Warriors no les queda otra opción que buscar soluciones en el mercado, donde la primera opción que aparece es la de Pascal Siakam. El ala pívot camerunés está en la rampa de salida de los Raptors y con su nivel de All-Star llegaría para cambiar la cara de la franquicia aportando puntos y defensa a partes iguales. En este caso, para cerrar la llegada de Siakam, Klay Thompson debería salir. Sin embargo, también faltaría ver si a los de Toronto les interesa adquirir a un jugador cuyo contrato está a punto de expirar para generar liquidez en la agencia libre, pues tras el traspaso por O.G Anunoby parece indicar que los Raptors quieren reconstruir mientras compiten.

De este modo, tras el duro correctivo impuesto por parte de Doncic y sus Dallas Mavericks, los Warriors lo tienen más que claro, toca hacer cambios importantes.