Luka Doncic y Steph Curry, muy atentos al fichaje tapado del sucesor de Michael Jordan en Chicago

Con el mercado de traspasos de la NBA entrando en su punto de máxima efervescencia, los equipo con más dificultades y huecos a tapar están trabajando a marchas forzadas para apuntalar aquellos aspectos que más deben mejorar de cara a la segunda mitad de la temporada. En este sentido, los Mavericks de Luka Doncic y los Warriors de Stephen Curry están muy interesados en un mercado que está lleno de talento listo para cambiar de equipo. En este caso, se trata de Demar DeRozan, que con los Bulls cerca de una enésima reconstrucción, apunta a ser traspasado.

Un alero versátil y con muchos puntos

El fichaje del alero de los Chicago Bulls es uno de los que más interés puede llegar a generar en este mercado de la NBA. Y es que, tanto Warriors como Mavericks necesitan talento exterior en dicha posición. En el caso de los de Steph Curry, la caída de Klay Thomspon y de Andrew Wiggins los obliga a buscar un recambio de nivel All-Star como podría ser DeRozan.

Por otro lado, a Luka Doncic le iría genial conseguir un jugador más alto, capaz de aportar puntos desde la media y corta distancia, sumando así un tercer foco anotador para un equipo que depende demasiado de la inspiración de Doncic e Irving.

Además, el actual jugador de Chicago, no es un defensor para nada desdeñable, la realidad es que, lejos de ser tan decisivo como Kawhi Leonard, sí que es capaz de dar un plus que otros jugadores de 34 años ya no pueden dar.

El más cercano a Jordan en Chicago

Para poner en valor a DeRozan, cabe destacar, que ha sido capaz de igualar o batir hasta cuatro récords de Michael Jordan en Chicago, tal como el de más puntos en sus primeros 15 partidos con los Bulls, más partidos consecutivos con 35 puntos o más, 10 partidos consecutivos con 30 puntos o más y 8 partidos seguidos con 35 puntos o más.

Es decir, que el talento de Demar DeRozan no debería pasar inadvertido en el mercado de traspasos, donde los Chicago Bulls tendrán mucho que decir, pues además de DeRozan, también esperan mover a Zach LaVine, cuyo valor se espera que sea algo menor.