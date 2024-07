Más 200M, 2x1 y hay nuevo favorito: ¿misión?, destronar a Boston y hundir a Doncic, Curry y LeBron

Al final, el peso de una plantilla sideral, lo cual no siempre ha salido tan bien, ha forzado que Boston Celtics se llevara el anillo esta temporada y eso, entre otras cosas, ha hecho reaccionar a un inmediato adversario de los del Garden en la Conferencia Este, como son Philadelphia 76ers, los cuales se han lanzado al mercado de fichajes con una propuesta de más de 200 millones de dólares para hacerse con un 2x1 que promete tardes de gloria en el Wells Fargo Center.

Más allá de Milwaukee Bucks, que no tuvieron suerte con las lesiones, en ese costado norteamericano hay nuevo gallo, ya que se ha hecho oficial la marcha de Los Angeles Clippers de Paul George, que firma por cuatro temporadas y 212 millones de dólares con unos Sixers donde se unirá a Tyrese Maxey y sobre todo Joel Embiid en el nuevo triunvirato de estrellas de ese lado del charco americano. El jugador Palmdale, de 34 años, cobrará 49,2, 51,7, 54,1 y 56,5 millones, tal y como reflejó en su adelanto ESPN.

Full ESPN story on All-Star Paul George landing on a four-year, $212 million max contract to join the Philadelphia 76ers https://t.co/PotbwJENbT