Ni Bronny James ni Anthony Davis: los Lakers darían el bombazo con el heredero de LeBron James

Por infinita que parezca la gasolina que le queda en el tanque a LeBron James, la realidad es que, una vez finalizado su contrato actual de dos años con los Lakers, todo apunta a que el legendario alero nacido en Akron pondrá fin a una carrera digna de ser considerada la del mejor jugador de todos los tiempos. En este sentido, la franquicia californiana tendrá que hacer frente a la pérdida de su mayor referente, algo que espera hacer con Luka Doncic.

Según ha afirmado el periodista especializado Kevin O’Connor, los de oro y púrpura tienen más que claro que su elección para el puesto de heredero al trono de LeBron James es Luka Doncic. El esloveno, en sus seis temporadas en la NBA, ha demostrado ser uno de los mejores de toda la liga y un líder natural para los Dallas Mavericks. Además, pese a no haber levantado el premio al MVP se ha consagrado como uno de los talentos más brillantes y determinantes de toda la liga.

Cero confianza en Bronny y en Anthony Davis

La realidad es que, por mucho que sea su hijo, Bronny James nunca podrá aspirar a ocupar el trono que dejará vacío LeBron James, pues, su talento limitado lleva al joven escolta, a ser solamente un jugador más en la NBA, nada cercano a una estrella.

Por otro lado, las lesiones de Anthony Davis lo han convertido en un jugador en el que no se puede confiar para que lleve el peso de una franquicia. Y es que, el ala-pívot solo ha superado los 60 partidos en dos de las cinco temporadas que ha pasado en los Lakers, un dato demoledor que confirma que AD no está hecho para liderar una franquicia, al menos si no mejora su capacidad para mantenerse sano.

Doncic, lo tendrá en su mano

Por su parte, Luka Doncic tendrá en su mano elegir si quiere ser ese heredero de LeBron James con el que sueñan los Lakers o prefiere seguir su camino en Dallas. El contrato del esloveno finaliza en 2027, cuando LeBron, sobre el papel, ya habrá dicho adiós. Será ahí cuando Luka deberá elegir entre firmar la mayor extensión de contrato de todos los tiempos con los Mavericks o si prefiere ganar menos dinero a cambio de irse a Lakers.