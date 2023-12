Stephen Curry da el sí a la traición a Klay Thompson por el traspaso que hundirá a Draymond Green

La temporada de los Golden State Warriors ha sido un auténtico calvario. El equipo dirigido por Stephen Curry ha perdido prácticamente todo aquello que lo hacía especial y se ha acabado convirtiendo en un show de un solo hombre. Y es que si no es por el base de los Warriors, el equipo podría ser el peor de la liga. En este sentido, la gran bajada en el rendimiento de Klay Thompson, Draymond Green y Andrew Wiggins ha llevado a Steve Kerr a plantearse cambios muy importantes en el equipo, incluida la opción de prescindir de uno de los Splash Brothers.

El equipo de San Francisco ha visto como con la sanción indefinida de Draymond Green, les hace falta un interior versátil y capaz de aportar puntos y distribución de balón como segunda espada detrás de Curry. Ante esta situación, y con el mercado ya abierto para el 90% de jugadores de la liga, los Warriors podrían plantear el traspaso de Thompson a cambio de un jugador capaz de cubrir las características mencionadas.

Por fortuna de Steve Kerr, el mercado de la NBA le ha puesto en bandeja un traspaso que podría solucionar muchos de los problemas de sus Warriors. En esta línea, ha sido Shams Charania, quien ha confirmado que los Raptors podrían poner en el mercado a Pascal Siakam, un jugador que supondría un encaje perfecto: “Ahora, más que nunca, Siakam o Anunoby podrían ser traspasados ates del deadline del 8 de febrero”.

La realidad es que mover a Thompson por Siakam no es algo realista y factible. Lo más probable es que los Warriors tengan que aportar algún otro asset para satisfacer las demandas de unos Raptors a los que no les faltarán las ofertas por un Siakam que se ha convertido en uno de los interiores más versátiles de la liga. En este sentido, añadir elecciones de Draft o jugadores jóvenes interesantes como Moses Moody o incluso deshacerse de un Andrew Wiggins que, pese a ser recuperable, es una sombra del All Star que fue en el pasado.

Por otro lado, la llegada de Siakam supondría un golpe muy duro para Draymond Green, que vería como su puesto queda cubierto por una estrella de la liga y podría también verse obligado a buscar una salida a final de temporada.