Un all-star revela su verdadero sueño antes de retirarse; y no es jugar con LeBron, Curry o Tatum

A DeMar DeRozan todavía le queda la espina de no haber sido parte del anillo de NBA que ganaron los Toronto Raptos en 2019, tras ser traspasado a San Antonio Spurs en la operación por la cual Kawhi Leonard terminó en la franquicia de Canadá.

Lejos de guardar rencor contra los Raptors, DeRozan revela que su objetivo es jugar su último año como basquetbolista con esa camiseta, en la cual pasó una década.

Así lo expresó en declaraciones en JD Bunkis Podcast de Sportsnet. “Siempre quieres un final poético. Es cierto que la mayoría de la gente no puede escribir su propio final. Pero qué mejor final que poder acabar donde empezaste. No sólo acabar en el sentido de ponerte la camiseta, tiene que ser en el sentido de todavía ser yo mismo”, dijo DeRozan al ser consultado sobre su retiro.

En ese sentido, aseguró que su regresó tiene que “tener sentido” y agregó: “Quieres salir como entraste, es lo que la gente recuerda de ti”.

"You always want a poetic ending. Granted, most people don't get to write their own, but what better ending than being able to end where you started."@DeMar_DeRozan joins @JDBunkis to discuss the idea of retiring as a Toronto Raptor. #WeTheNorth



