Ten Hag harto: castiga a CR7, Old Trafford aplaude, fue una "basura"

El Manchester United no está teniendo el inicio de temporada que esperaban. La llegada del nuevo entrenador, la salida de jugadores como Pogba, Matic, Mata o Lingard, y los fichajes de Lisandro Martínez o Eriksen, entre otros, habían ilusionado a la afición de Old Trafford que empezaron a creer que este año podrían volver a la Champions League o incluso poder aspirar a algo más en la Premier, pero el sueño se ha convertido bien pronto en una pesadilla y Ten Hag ya ha tomado cartas en el asunto para que esto no vuelva a suceder.

Dos derrotas en dos partidos en la Premier League, la última por 4-0 ante el Brentford, han acabado con la paciencia de Ten Hag. Tal y como informa el Daily Mail, el técnico neerlandés quiere corregir cuanto antes la situación, pero sobre todo, meter en cintura a una plantilla que lleva años sin estar gobernada con mano dura. Por ello, y tras un partido que el mismo calificó como una “basura” en rueda de prensa, el exentrenador del Ajax convocó al día siguiente, domingo, que tenían día libre, a toda la plantilla en los campos de entrenamiento y los puso a correr 13.5 kilómetros, una decisión que celebran en Old Trafford.

Ten Hag castigó a toda la plantilla por la mala imagen del equipo ofrecido ante el Brentford, incluido a Cristiano Ronaldo, el cual sigue mostrando su rechazo a seguir un año más en el Manchester United. El ultimo gesto feo que el portugués ha tenido con el club, y con la afición en general, fue el pasado sábado.

Al finalizar el encuentro ante el Brentford, los jugadores se dirigieron a la grada donde se encontraban los aficionados del Manchester United que habían viajado hasta el Gtech Community Stadium, y les pidieron perdón por la dura derrota, pero faltaba alguien, Cristiano Ronalgo. El portugués no acudió junto al resto de sus compañeros a disculparse con la hinchada. A pesar de haber disputado los dos encuentros de liga con Los Diablos Rojos, él sigue queriendo salir, quiere jugar la Champions League, pero cada vez son menos los equipos top donde quiere jugar, ya que, casi todos le han rechazado, los últimos el AC. Milan y el Inter de Milán, como ya hemos informado en Don Balón.