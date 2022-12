Ten Hag no para tras CR7: de Qatar al United, 52M advierten a Casemiro

Salió Cristiano Ronaldo, parece que Jadon Sancho empieza a estar discutido y Erik ten Hag no quiere a David de Gea, que apunta a salir en verano porque el equipo de Old Trafford no renovará su contrato. Como ven, todos los caminos que plantea el míster neerlandés llevan al gigante de la Premier League por el sendero de la transición, y la última posible incorporación afecta seriamente a Carlos Henrique Casemiro, mediocampista del equipo británico.

Informa Mirror que el entrenador de los Países Bajos trata de convencer a los mandamases de los diablos rojos para tratar de hacerse con la estrella de Ghana en el pasado Mundial de Qatar, Mohammed Kudus; del que dijo Iñaki Williams, futbolista del Athletic Club de Bilbao, durante el torneo que tiene nivel para ir a un grande de la talla del Real Madrid o del FC Barcelona. Y a fe que Ten Hag piensa de la misma manera.

El futbolista ghanés ha sorprendido por su habilidad y potencia en la cita mundialista y dada su juventud y su destacada presencia en su actual club, el Ajax de Ámsterdam, entidad que conoce a la perfección el actual míster del club británico, ya que proviene de ahí, el futbolista africano pasa a ser casi una prioridad del United, según informa el medio de comunicación inglés, una muy concreto: talento para la medular.

Ni que decir tiene que el fichaje, más si se promueve en el mes de enero -ahora, justo cuando arranque el mercado de fichajes- no será ni sencillo ni barato, lo que implica que en caso de éxito el futbolista necesitará minutos que corroboren la apuesta. El mismo mass media le asigna un precio de 45 millones de libras esterlinas, unos 52 millones de euros, una cantidad nada despreciable. Unido a Kudus, el United también persigue en la Eredivisie a la estrella del PSV Eindhoven y de los Países Bajos, Cody Gakpo. Se le acumulan los deseos a Ten Hag y, claro, de cumplirse, alguien deberá perder minutos, su puesto y hasta salir del Teatro de los sueños.

Kudus sería más madera para una medular, la del United, repleta de talento.