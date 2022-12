Huracán contra Florentino en 2024 sin Carletto: drama con 3 salidas

Si ustedes echan un vistazo a los contratos en vigor del Real Madrid verán que hasta cinco futbolistas, al menos de forma oficial a mes de diciembre de 2022, dejarán el club blanco en 2024 si no cambian su situación contractual. Puede que algunos lo hagan antes y otros después, pero lo cierto es que con la marcha casi confirmada de Carlo Ancelotti tras la temporada 23/24 llegarán lágrimas y dramas en el Bernabéu, algunos extremadamente dolorosos.

Siendo optimistas en la bancada merengue, Ancelotti y Florentino Pérez conseguirán esta temporada, en algún momento, el sí de Luka Modric, Toni Kroos y Karim Benzema para continuar una temporada más en la plantilla blanca -si bien es algo que en los tres casos no se puede confirmar al 100% en el momento presente, sí se apunta desde la entidad de Concha Espina que puede ocurrir y en los próximos dos meses-. Lo que parece más complicado e incluso ficticio es que uno solo de ellos llegue a la temporada 24/25, casi temporada y media más desde el momento presente.

Ni que decir tiene que estos tres jugadores, que han marcado una de las más gloriosas épocas del fútbol europeo, dejarán un hueco enorme que han de suplir los Valverde, Tchouameni, Camavinga, Endrick y veremos si Jude Bellingham. Ahora bien, esa campaña también acaban contrato otros cinco futbolistas de los que solo dos tienen posibilidad de quedarse; es más, uno de ellos es absolutamente determinante en el club blanco: Vinicius Júnior.

Sí, se ha avanzado en su renovación y esta parece casi hecha, pero no está certificada lo que lleva al máximo nerviosismo en el Santiago Bernabéu. El otro que tiene opciones de quedarse es Lunin, pero su continuidad es más complicada. Odriozola y Eden Hazard no solo no continuarán, sino que se les intentará vender desde enero de esta misma temporada (22/23), mientras que con Lucas Vázquez tampoco se harán grandes esfuerzos, ya que no tiene hueco como extremo y de lateral se busca algo más ambicioso.

Como ven, 2024 va a ser un año clave en el Madrid, con tres leyendas saliendo, una de las estrellas pendiente de su futuro y otras tantas salidas necesarias.