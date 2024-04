Todos miraban a Kimmich, Davies y Wirtz y el fichaje del City por Bernardo es el amigo de Bellingham

El Bayern de Múnich se ha tomado un pequeño respiro tras eliminar a todo un Arsenal en cuartos de final de la Liga de Campeones, por lo que, pese a su irregular temporada, luchará conta el Real Madrid por un puesto en la gran final de Wembley. Con todo, esta situación no cambia otras, como la marcha asegurada en junio de Thomas Tuchel o la probable de Joshua Kimmich, Alphonso Davies o, ahora, una de las estrellas jóvenes más cotizadas de Europa junto a Florian Wirtz, del Leverkusen.

El peor nombre posible para el Allianz Arena

Con respecto a esta situación se juntan el hambre con las ganas de comer porque ha señalado The Guardian quién es el principal objetivo del Manchester City, y por tanto de Pep Guardiola, de cara al verano, y lo es hasta el punto de reservar no menos de 100 millones de euros por él, pero, lejos de lo que pueda pensarse, este objetivo no es Joshua Kimmich o Alphonos Davies, ni siquiera Kingsley Coman, sino Jamal Musiala.

Regreso triunfal al mejor ecosistema y ocupando el puesto de un crack

El jugador del Bayern, nacido en Stuttgart hace 21 años, tiene una fuerte vinculación con Inglaterra, donde se formó en las categorías inferiores del Chelsea y llegó a ser internacional en las homólogas de Inglaterra, lugar en el que coincidió con Jude Bellingham, jugador del Real Madrid y con el que tiene un estrecho contacto, de modo que el regreso al lugar en el que no pudo triunfar se entiende. Pero mucho más si este es al mejor equipo y por Bernardo Silva.

Deslizó hace poco el luso que quería cambiar de aires al término de la presente temporada y todo hace indicar que lo hará, de modo que, con su marcha, se quedaría un hondo hueco en el City, uno que, según informa el mass media, quiere rellenar Guardiola con Musiala. Así las cosas, el Bayern mira esta posibilidad ya como una afrenta y luchará por su crack en una batalla entre dos de los mejores clubs de Europa.

Con contrato hasta 2026, si los skyblue quieren ganar deberán hacer un exceso económico histórico por el jugador alemán.