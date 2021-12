Nagelsmann desafía a Jürgen Klopp por su último objetivo: duelo final

En el Bayern Múnich continúan muy pendientes del futuro de Kingsley Coman, que termina contrato durante el verano de 2023 y cuya renovación sigue sin avanzar desde hace varios meses. El extremo francés ha sido relacionado con varios grandes de Europa, por lo que el conjunto germano buscaría adelantarse a su salida durante este mismo verano y sacar así rédito económico a su salida. Los de Julian Nagelsmann han puesto su punto de mira sobre el extremo de Leeds United, Rapinha como sustituto para el francés; a pesar de contar con una gran competencia por el atacante carioca entre los que se encuentra el Liverpool de Jürgen Klopp.

El atacante brasileño es uno de los pilares del esquema de Marcelo Bielsa en el Leeds United, consolidándose esta temporada como una de las estrellas emergentes en la Premier League a pesar de que los resultados no están siendo buenos para el conjunto inglés. Rapinha ya estuvo relacionado con varios grandes durante el pasado verano, aunque finalmente los de Bielsa no recibieron ninguna propuesta que consiguiese cumplir con sus expectativas en el apartado económico. Desde Múnich preparan 50 millones de euros para hacerse con el brasileño este mismo verano, siendo aproximadamente la cantidad que estarían buscando sacar por Coman si el francés no renueva.

En principio, el Leeds siempre ha exigido 60 kilos para dejar salir al atacante brasileño, aunque esta propuesta en caso de formalizarse sería la primera la primera oferta que se acercaría a dicha cantidad. Desde el Allianz Arena son conscientes de que la renovación de Kingsley Coman no pinta demasiado bien con varios medios relacionando al jugador con el Real Madrid, por lo que se han puesto manos a la obra para buscarle un sustituto de garantías. El estilo de juego del cuadro germano se nutre del ataque por sus costados, por lo que Julian Nagelsmann tratará de mantener su número de alternativas para esta posición, contando ya con Serge Gnabry y Leroy Sané.

La tentativa del Bayern Múnich para hacerse con Rapinha hace presuponer que la continuidad de Kingsley Coman está más complicada que nunca en el conjunto bávaro; además de una gran amenaza para el Liverpool de Jürgen Klopp que hasta el momento era el gran favorito para hacerse con el atacante brasileño del Leeds United. Los de Marcelo Bielsa son conscientes de que les será imposible retener a su gran estrella ante el interés de estos dos grandes; por lo que buscarán sacar la máxima cantidad económica por su salida, que podrían incluso adelantarse al próximo mercado invernal.