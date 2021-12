Nagelsmann vigila el caso Joshua Kimmich: Pep Guardiola, al acecho

La situación del Bayern Múnich con Joshua Kimmich ha dado un giro radical durante las últimas semanas, pasando de ser uno de los pilares de futuro del proyecto germano a estar enfrentado con el propio club tras ver recortado su sueldo por no estar vacunado, tras la nueva ley que ha implementado la legislación alemana. El enfado del centrocampista habría llegado hasta tal punto que se estaría plantando incluso salir del cuadro bávaro durante el próximo verano, aunque tras renovar hace unos meses hasta 2025, parece complicado que los de Julian Nagelsmann vayan a ceder a su salida. Tanto el Manchester City como el Real Madrid están muy atentos a la situación del internacional alemán, a sabiendas de que se trata de uno de los mejores futbolistas del mundo en su demarcación.

Desde la cúpula del Bayern Múnich están tratando de meter presión para que todos los jugadores que todavía no se han vacunado en la plantilla, lo hagan cuanto antes según adelanta el diario Bild en Alemania, señalando que a pesar de que Joshua Kimmich ha sido el único que ha reconocido no estar vacunado públicamente, tampoco lo estarían Jamal Musiala, Serge Gnabry y Eric-Maxim Choupo Moting. La ausencia de Kimmich apunta a continuar alargándose por esta problemática, teniendo en cuenta que no disputó los últimos encuentros de la selección alemana ni el partido del Bayern ante el Augsburgo; por lo que se perderá también con casi total seguridad el choque ante el Dinamo de Kiev de Champions League.

El Manchester City por su parte está interesado en aprovecharse de esta situación y hacerse con los servicios del internacional alemán, aunque desde el Etihad consideran que cerrar el acuerdo en enero será muy complicado, a la espera de que se pronuncie el propio jugador. Los de Pep Guardiola estarían dispuestos a ofrecer 80 millones de euros por Joshua Kimmich para añadirle más presión si cabe al Bayern Múnich con esta situación, sobre todo en caso de prolongarse la negativa del futbolista a vacunarse.

Al interés del conjunto inglés se sumaría el del Real Madrid, que tras hacerse con Toni Kroos y David Alaba, estaría dispuesto también a apostar por Joshua Kimmich. Los blancos esperarían a verano para lanzar su órdago por el futbolista germano, aunque para entonces la situación del jugador con el Bayern Múnich estará supuestamente solucionada. Los de Julian Nagelsmann se han topado con un problema inesperado con uno de sus pilares involucrado, esperando resolver todo este lío y evitar que el centrocampista tome la decisión de abandonar el Allianz Arena.