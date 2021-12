Joan Laporta hunde el nuevo plan de Pep Guardiola: rechaza 85 ‘kilos’

La llegada de Xavi Hernández al Camp Nou ha supuesto un verdadero terremoto de emociones en sus primeros días como entrenador del FC Barcelona, a lo que se sumó la llegada de Dani Alves. Todos los focos se han centrado durante las últimas horas en una de sus grandes estrellas, Frenkie De Jong, tras confirmarse desde Inglaterra una oferta del Manchester City para hacerse con el centrocampista holandés para el próximo mercado invernal; aunque el propio futbolista habría rechazado la propuesta para quedarse en la Ciudad Condal. Los últimos informes desde la directiva culé aseguran que no pondrían demasiadas objeciones a la salida del neerlandés teniendo en cuenta su rendimiento esta temporada; aunque Joan Laporta esperará para comprobar su puesta en escena con Xavi al mando antes de tomar una decisión sobre si colocar a De Jong en el escaparate durante el próximo verano.

La propuesta desde el Etihad rondaría los 85 millones de euros, una cantidad que le vendría muy bien al FC Barcelona para llevar a cabo la revolución que tanto ansían en Can Barça y que no pueden realizar por sus problemas económicos. Pep Guardiola ha puesto en su punto de mira a Frenkie De Jong para reforzar su centro del campo, aunque según ha adelantado El Nacional; es el propio jugador el que ha rechazado al Manchester City como una opción de futuro, al menos por el momento. La decisión definitiva respecto al futuro del centrocampista dependerá también de Xavi Hernández, dado que desde la directiva prefieren apostar por el ascenso de otros jóvenes talentos como Pedri, Gavi o Nico González.

Tras la confirmación de que Pedri se perderá al menos otro mes de competición por lesión, el puesto de Frenkie De Jong en el once azulgrana parece estar asegurado, aunque durante este tiempo deberá recuperar su mejor versión y demostrar que puede liderar la sala de máquinas del conjunto azulgrana. El ex del Ajax no ha conseguido brillar al mismo nivel desde que aterrizó en Can Barça, siendo Xavi Hernández ahora su última oportunidad para ganarse un sitio en la plantilla de cara a la próxima temporada en este nuevo proyecto que están comenzando a construir en el Camp Nou.

El NO de Frenkie De Jong puede desencadenar otra guerra contra el City

La negativa del futbolista holandés al Manchester City habría obligado a Pep Guardiola a cambiar de objetivo para su centro del campo, pasando a ser un nuevo rival para el FC Barcelona en la carrera por hacerse con Xavi Simons para el próximo verano a coste cero. El joven talento de origen neerlandés y canterano azulgrana milita en el Paris Saint-Germain, aunque su agente Mino Raiola ha comenzado a dar las primeras pistas respecto a que sus deseos pasan por abandonar la capital gala dentro de unos meses.