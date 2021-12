Xavi afronta su primera final: prueba de fuego y atento a 3 claves

La era Xavi comenzó con victoria para el FC Barcelona tras imponerse por 1-0 ante el Espanyol en el derbi catalán este fin de semana, con una mejora visible en la actitud de los futbolistas del cuadro azulgrana al margen de la polémica del encuentro. Ahora bien, el técnico no tiene tiempo para descansar y se la juega esta misma noche ante el Benfica en la primera final de la temporada para el conjunto culé, con todas sus opciones para clasificarse para los octavos de final de la Champions League puestas en su duelo ante el equipo luso. El de Terrassa se ha mostrado muy optimista respecto al choque, remarcando varios aspectos positivos del encuentro del sábado; aunque se mantiene a la espera de los 3 jugadores que acabaron con molestias para tomar una decisión sobre el 11 que pondrá en escena.

Por el momento, no se espera a ninguno de los que salen de lesión desde el inicio en el Camp Nou, por lo que Ousmane Dembélé y Sergiño Dest quedarían a priori descartados para el once; aunque no para disputar algunos minutos en el encuentro. Xavi Hernández sigue pendiente del estado de Óscar Minguez, Nico González y Sergio Busquets, dado que todos ellos abandonaron el partido contra el Espanyol con molestias, aunque todo apunta a que todos ellos estarán disponibles para esta noche. Contando con todos ellos, la única duda por resolver para la alineación es quién ocupará la banda izquierda; al no poder contar con Ilias Akhomach que arrastra una sanción de la Youth League, ni con Ez Abde que no puede ser inscrito.

El propio Xavi Hernández se ha mostrado completamente optimista respecto a sus opciones en la rueda de prensa previa al encuentro, remarcando que no contempla otro escenario posible que no sea imponerse al Benfica. El técnico español se ha mostrado también cauto, asumiendo que el conjunto portugués arrasó a los culés en el encuentro de ida por 3-0, asumiendo que no será un partido nada sencillo para el FC Barcelona y que deben trabajar al máximo si quieren estar en los octavos de final de la Champions League.

Con las tres recuperaciones que mantenían en vilo en segundo once oficial de Xavi como entrenador del FC Barcelona, todo apunta a que la apuesta del catalán estará compuesta por Marc-André Ter Stegen en la portería; una defensa de cuatro conformada por Mingueza (o Dest dependiendo del estado del estadounidense), Eric García, Gerard Piqué y Jordi Alba; sala de máquinas para Sergio Busquets, Nico González y Frenkie De Jong; para culminar con un tridente ofensivo formado por Gavi, Memphis Depay y la duda entre Yusuf Demir o Phillipe Coutinho. Una puesta en escena similar a la del encuentro ante el Espanyol, siendo la primera prueba de fuego para Xavi en Can Barça.