Son Haaland, Mbappé, Bellingham y él, y dice que se va: Barça, Madrid, Premier y el culebrón del año

Alemania está ahora mismo tratando de digerir la posible marcha de un jugador diferente, joven y que está entre los más valorados del planeta, pero al parecer, el futbolista no está contento y piensa en un cambio de aires al término de la presente temporada. Lógicamente estamos en el estadio inicial del que puede ser el culebrón del año, pero la prueba de la existencia de este caso es que Barça, Madrid y los gigantes de la Premier League ya llaman a su puerta.

En términos de regularidad, juventud y rendimiento, puede decirse que junto con Haaland, Mbappé, Bellingham y unos pocos, poquísimos futbolistas más, Jamal Musiala está llamado a dominar el balompié en los próximos años. Y es que, ahí están sus registros desde la campaña 19/20: fue el jugador más joven en jugar con el Bayern en la Bundesliga y también el anotador más joven en la historia del club.

Pues bien, hay caso porque el futbolista, a través de su entorno, ha negado a su club -el Bayern de Múnich, con el que tiene contrato hasta 2026- una renovación que pretendían los muniqueses, lo cual nos lleva a los motivos, entre los que estaría el deseo del jugador de cambiar de aires; algo así como que ya no quiere jugar en la Bundesliga, siendo LaLiga y la Premier League los destinos que más podría atraerlo.

