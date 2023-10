Conmoción UEFA: el heredero de CR7 y protegido de Nike, castigado y obligado a dejar Madrid por 20M

Hace menos de dos temporadas él estaba entre los diez -quizá cinco- jugadores con mayor proyección de Europa, había alcanzado un valor de más de 50 millones de euros, era la gran apuesta del United para ser el nuevo Cristiano Ronaldo de Old Trafford y como tal, gozaba de la protección de Nike, que veía en él una estrella en ciernes, sin embargo el jugador cayó en desgracia y tanto el luso como la marca americana le retiraron su favor, y aunque ahora intenta recomponer su carrera en Madrid, la Premier League le da por perdido.

Y decimos la liga inglesa en su conjunto porque su club propietario, los red devils, no ven reconversión posible con Mason Greenwood, el niño bonito de Inglaterra que pasó a ser odiado en todo el entorno británico. Por eso precisamente se quiere desprender de él un equipo del Teatro de los sueños que fija un precio más que asequible para su adiós. Así al menos lo afirma Team Talk, quien revela que el United le coloca una tasación de entre 20 y 25 millones de cara a futuras ventanas de transferencias.

El escándalo que rodeó al jugador de 22 años no ha superado el examen de la Premier League y el United quiere quitarse de encima a un recurso que jamás podrá reutilizar, básicamente porque ven que Greenwood está estigmatizado, por eso el Getafe, su actual equipo en calidad de cedido, ya mira esta situación como inevitable: en junio el jugador será vendido al mejor postor y este no será más que probablemente un equipo de la liga inglesa.

Posibilidades del jugador

Como mencionamos, dado que sombra de la sospecha por el caso de violencia doméstica sobre el jugador es demasiado alargada para al United es crucial encontrar compradores. Sobre ello, en Turquía, Italia y España hay equipos que han sentido interés por el jugador, pero esta subasta se extiende al entorno UEFA en su conjunto. Ahora bien, esos 20 o 25 millones de euros son una cantidad que, si bien es asequible por un talento joven y enorme, no se puede permitir cualquiera. Así, Roma o Galatasaray, dos equipos que han preguntado por él, pueden ser los primeros de muchos en una lista de posibles destinos para el jugador que no será heredero de CR7, al menos no lo será en Mánchester.