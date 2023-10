Tortazo a Barça y Xavi tras el caso Negreira contra Laporta: se rompe el crack y no juega el Clásico

Algunos de los que están en la enfermería van camino de abandonarla, como Alejandro Balde, Lamine Yamal, Raphinha o Pedri, pero mal negocio hace el Barça si esta no deja de reclutar nuevas víctimas en la plantilla; la última, octava ya, la de uno de los jugadores más polivalentes del grupo y que con toda probabilidad, como le sucede a Jules Koundé o Frenkie de Jong, no jugará el Clásico ante el Real Madrid del próximo día 28 de octubre. De modo que al Barça se le acumulan los problemas entre las lesiones y el caso Negreira, que ya ha señalado a Joan Laporta.

Lateral, medio y capitán

Sergi Roberto, otro que como Pedri está sufriendo un rosario manido de lesiones, se ha roto y engorda una enfermería preocupante para Xavi. Si bien la noticia tenía eco por parte del club blaugrana con un escueto, sufre “una lesión en el sóleo de la pierna derecha”, se ha podido saber que esta dolencia mantendrá al canterano entre dos o tres semanas fuera de los terrenos de juego, lo que le invalida para el partido ante el eterno rival y desde luego para los dos siguiente (LaLiga y Champions).

Segunda línea clave

No es una baja menor esta del capitán blaugrana toda vez que, aunque Balde, Pedri, Raphinha, Yamal y Lewandowski avanzan en sus lesiones, las bajas en la medular están haciendo mucho daño al juego y profundidad del Barça, algo en lo que Sergi Roberto puede ayudar; sin ir más lejos en el último partido de liga de los culés fue él quien anotó el gol del empare en Los Cármenes frente al Granada, salvando un punto para los azulgranas que puede ser clave. Además, como saben, Sergi Roberto bien puede hacer de lateral o de organizador.

Expectativas

A todos los efectos, el Barça, pese a la caída de Sergi Roberto, maneja una hoja de ruta en la que Yamal y Balde sean de la partida con toda probabilidad ante el Real Madrid, mientras que Pedri y Raphinha deberían estar listos al menos para tener minutos, ya que el canario no los tendrá ante el Athletic este fin de semana. Siendo así que el gran objetivo de Xavi es recuperar para el Clásico al tinerfeño, el brasileño y a Lewandowski, los cuales, si bien despiertan optimismo en can Barça sobre ese objetivo, no tienen ni mucho menos su participación en condiciones asegurada.

En resumen, una nueva preocupación, esta deportiva, para un Barça dañado en lo económico; en lo institucional por el caso Negreira, y también por las lesiones en lo deportivo.