Otra obsesión de Florentino decapitará al preferido de Ancelotti, el mejor fichaje o el canterano

Cuando a Florentino Pérez se la pone entre ceja y ceja un jugador es raro que desista con facilidad de ese anhelo, sea el recurso en contra por cuestiones técnicas o financieras, y eso es justo lo que ocurre con un jugador nombrado en los informes blancos como ‘el mejor del mundo en su puesto’, que interesa mucho al club merengue para la temporada 24/25, no costará menos de 65 millones de euros pero ocupa una demarcación con tres jugadores luchando ya por un puesto en el once.

Un valor seguro y caro, pero, ¿y las consecuencias?

El jugador en cuestión es Alphonso Davies -por el que, por cierto, también se han interesado Pep Guardiola y el Manchester City- y la demarcación que dinamitaría su llegada es el lateral izquierdo o la posición de carrilero zurdo, justo el lugar en el que Carlo Ancelotti posee overbooking con hasta tres jugadores válidos y de primer nivel; es decir, que con este interés del mandatario en el jugador canadiense y su posible llegada la temporada que viene debería haber sacrificados.

Y uno de ellos no va a serlo, al menos de la plantilla, básicamente porque el lateral titular del Real Madrid en estos momentos no es tal cosa, sino es mediocentro. Como no, Eduardo Camavinga sale de la ecuación, sobre todo si Ancelotti no continúa, ya que es su principal valedor en ese puesto: el francés es indiscutible y uno de los grandes valores de futuro. Así que miremos en otra dirección. Dejando a un lado al galo, el preferido en condiciones normales para el italiano en el costado zurdo es Ferland Mendy, que, a la vez, es el más discutido por sus continuas lesiones. El francés sería el que más papeletas reuniría de cara una hipotética venta para la llegada del jugador del Bayern. Ahora bien, Mendy ofrece algo que entusiasma a Carletto y Davies no puede dar: es una roca defensiva.

De modo que hay otra opción, Fran García. El canterano blanco, que está tan entredicho en Madrid, donde no ha arrancado bien, como se reivindica con España, lugar en el que sí rinde, también brota como posible venta si Davies aterriza, y lo hace pese a haber llegado este verano.

Dicho lo cual, los tres, pero especialmente el francés y el canterano saben que deben apretar en lo que queda de campaña para convencer no solo a Carletto, que quizá no continué, sino al presidente: su objetivo es obligar a Florentino a que no haga el esfuerzo por Davies o, de hacerlo, que no se fije en ellos como sacrificados.