Al-Khelaïfi ya ríe: increíble giro con el caso Mbappé en plena clasificación del Madrid en el Etihad

Una vez han concluido los cuartos de final de la Liga de Campeones 23/24 y ya sabemos qué cuatro equipos lucharán por la orejona se puede decir que salvo en el caso del Bayern de Múnich, han pasado los conjuntos a los que se daba menos oportunidades, especialmente un Real Madrid que ha cambiado los planes del que puede ser su fichaje estrella del verano, Kylian Mbappé; y Nasser Al-Khelaïfi ya sonríe ante el giro del destino que se avecina.

Queda una ronda, una nada más, y el final más apoteósico posible, el escrito por una mente superior misteriosa y maquiavélica se podría dar con el 7 de Bondy y el conjunto blanco como protagonistas. Y es que el Paris Saint-Germain solo tiene que superar al Borussia Dortmund, haciendo lo propio el Madrid con el Bayern de Múnich -sendas empresas, complejas para franceses y españoles- y Mbappé sería la punta de lanza por el título más importante ante el que puede ser su equipo unos días después.

Un acuerdo no escrito que puede no darse

Pero en una vuelta más del destino, lo cierto es que el camino que se han abierto, ante FC Barcelona y Manchester City, el PSG y el Madrid pospone el acuerdo no escrito pero firme que habían apalabrado todas las partes -jugador y los dos clubs- para hacer pública cuanto antes la llegada del crack parisino al Real Madrid a partir de junio de este año, que no es otro que, cuando parisinos y merengues no pudieran ya verse en la Liga de Campeones, se confirmaría el fichaje, de cara al mercado de fichajes; pero como tal cosa no se ha dado aún, no puede darse el OK.

O lo que es lo mismo, mientras el campeón francés y el catorce veces campeón de Europa sigan vivos en la Liga de Campeones y, por tanto, puedan verse en una hipotética final, no se hará publica la salida de Mbappé al Madrid. Así, no pueden los implicados menos que reír ante lo que puede darse si la estrella del PSG lleva a la final de la Champions al equipo galo ante el que será su equipo la temporada que viene.