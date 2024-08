Ancelotti visitará Anfield, Barça frente a 2 alemanes y Girona al "grupo de la muerte"; Aleti vs PSG

Frenética nueva Champions. 36 equipos. 8 fechas entre septiembre y enero. 4 partidos en casa y 4 de visitantes. La disputa por la “orejona” ya comenzó.

En Mónaco los bolilleros dictaminaron los emparejamientos y ya hay partidazos a la vista.

Otra particularidad del nuevo formato es que no habrá partidos de ida y vuelta en la primera fase: El Madrid recibirá en casa al Dortmund (reedición final de Wembley), Milán, Salzburgo y Stuttgart. Tomará vuelos a Liverpool, Atalanta, Lille y el modesto Brest.

FC Barcelona tendrá un duro cotejo ante el Bayern Munich, Atalanta, Young Boys y Brest, en Montjuic. De visita en Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco.

El Cholo Simeone tendrá un grupo con duelos duros. De local irá frente al Leipzig, la revelación Bayer Leverkusen, Lille y Slovan Bratislava. En cambio le tocará jugar en el Parque de los Príncipes frente a PSG, ante Benfica en Lisboa, Salzburgo y Sparta Praga.



Un poco más difícil le ha tocado a la cenicienta de la Champions, el Girona. En Montilivi tendrá 2 partidos históricos para el club: Liverpool y Arsenal. También recibirá al Feyenoord y Slovan Bratislava. De visitante el panorama no mejora: PSG, Milan, PSV y Sturm Graz.

La intriga continuará hasta el sábado.Los 36 equipos ya conocen a sus rivales, pero todavía no saben cuándo disputarán cada partido.

La primera jornada de esta fase de la Champions se disputará entre el 17 y 19 de septiembre y la última, el 29 de enero. Ese día, se jugarán todos los partidos el mismo día, 18 en total. Una auténtica “panzada” de fútbol.

A new era begins.



The best club competition in the world just got better.#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/XWcKlgrpLd