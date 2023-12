Argentino, promete como Lamine Yamal y Laporta y Guardiola irán a palos por él: en 2024, a Europa

Uno de los nombres más interesantes del fútbol mundial es el de Claudio Echeverri. El actual jugador de River Plate se ha convertido en una de esas joyas que enamora a toda Europa desde su debut en el fútbol sudamericano. En este sentido, el talentoso jugador de 17 años ya ha enamorado a gigantes como Barça o Manchester City. Sin embargo, con sus recientes palabras, la bomba ha explotado. Pues no tiene intención de renovar y su llegada al viejo continente ya tiene fecha.

Seis partidos y adiós ‘express’ a Argentina

El canterano de los millonarios es un caso muy parecido al de Lamine Yamal en el Barça. El argentino, con apenas seis partidos con el primer equipo ya ha despuntado hasta tal punto que ilusionó a su afición con la posibilidad de ser la próxima gran figura de River. Sin embargo, con un potencial que no tiene techo, Echeverri no está dispuesto a perder el tiempo y ha asegurado que su estancia en el fútbol de su país ya está llegando a su final: “No voy a renovar, seguiré seis meses más o un año y luego veremos qué pasa” aseguró el Diablito en la rueda de prensa posterior al último partido de River Plate.

Por otro lado, con un contrato que finaliza en diciembre de 2024, la realidad es que la salida de Echeverri será una auténtica ganga para cualquier club. Pues con tan poco tiempo restante en su contrato, River no va a recibir ofertas especialmente suculentas. Hecho que podría dar opciones a Xavi, que ya ha demostrado ser un enamorado del jugador.

Por su parte, el mismo Echeverri afirmó que el Barça era uno de sus clubes favoritos, palabras de las cuales ya nos hicimos eco en Don Balón y que, junto con su reciente declaración de intenciones para no renovar apuntan claramente a la ciudad condal, donde Joan Laporta haría bien de comenzar a mover hilos para hacer realidad un fichaje que puede cambiar el futuro del club.

Así pues, se acerca un año muy movido en River, donde ven como la estrella que apuntaba a ser su figura principal de cara a los próximos años, ya ha decidido que quiere dejar el equipo y Xavi y Pep Guardiola se presentan como sus dos principales pretendientes.