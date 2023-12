Laporta regala a Xavi la firma definitiva para acabar la crisis: ni Vitor Roque ilusiona como él

La crisis de resultados y de malas sensaciones que ha ido arrastrando el Barça de Xavi en las últimas semanas ha convertido el día a día del club blaugrana en un auténtico huracán de emociones, donde en cualquier momento y por cualquier motivo puede estallar una grave crisis. En este sentido, a la afición culé le hace falta una buena dosis de motivación e ilusión tanto en el campo como en materia de fichajes, aspecto en el que Deco sigue trabajando para nutrir al equipo con jugadores de talento para lograr los resultados exigidos en el Barça. En este sentido, el elegido para formar el futuro del Barça, es Claudio Echeverri, que según Mundo Deportivo está en la agenda de Joan Laporta.

Un talento generacional que sueña en blaugrana

La joven promesa de River Plate se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol argentino, donde ya lo ven como uno de los líderes de la albiceleste de cara a los próximos años. En este sentido, no son pocos los clubes que soñarían con el fichaje del crack argentino. Si embargo, según el mismo crack, su sueño no sería otro que militar en el Barcelona: “Me gustaría jugar en el Barcelona, aparte de River, porque soy muy fan de Messi”. Afirmó Echeverri para la Federación Argentina de Fútbol.

El de los millonarios es uno de esos talentos que aparecen una vez cada muchos años, cuyas cualidades se encuentran a cuentagotas en el fútbol actual. Capacidad para encarar, buenas decisiones y gol son algunas de las características que diferencian a Echeverri de los demás.

Por su parte, Xavi no dudó a la hora de fundirse en elogios por el joven argentino. El técnico catalán aseguró que Echeverri es un gran talento, dejando así la puerta abierta a una posible llegada en el futuro: “Es un gran talento. Un futbolista diferencial. El área de scouting está en ello”. Y es que, por las palabras de Xavi, parece evidente que Deco y su equipo están involucrados en la tarea de hacerse con el que apunta a ser uno de los mejores del mundo en los próximos años y que llegaría de la mano con un Vitor Roque que podría acabar a la sombra de la mayor joya del fútbol argentino.