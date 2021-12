Así va el Balón de Oro 2022: Lewandowski, Mbappé y Benzema, caen

Antes de entrar al análisis de los resultados obtenidos hasta la fecha hay que aclarar que valoramos especialmente los resultados obtenidos por estos jugadores en sus respectivas ligas, amén de la Champions League, porque a estas alturas de la temporada es donde en mayor medida se puede sopesar su peso específico en la campaña en curso. Dicho lo cual, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé y Karim Benzema estarían cediendo su posición en el Balón de Oro de 2022 en favor de otro crack.

Y es no es otro que Mohamed Salah, delantero del Liverpool. El futbolista egipcio está de nuevo a un nivel excepcional, como el que alcanzó en la temporada 2017/18, donde hizo 32 tantos en la Premier League, pero no solo eso sino que está consiguiendo que el raudal anotador del Liverpool sea excelso, lo que le convierte no solo en un gran goleador sino también un fantástico asistente.

Así, Salah (que ha hecho 7 goles en Champions League, por los 9 del jugador del Bayern) ha conseguido 14 goles en 16 partidos, donde además ha dado 9 asistencias, lo que le hace tener una incidencia directa en la liga inglesa de 23 goles. Por su parte Karim Benzema es el segundo entre las grandes ligas con mayor peso en los goles de su equipo, el Real Madrid, ya que ha hecho 13 goles en 16 partidos y ha dado 7 asistencias. Por último, Lewandowski ha conseguido 18 tantos en la Bundesliga, por 1 asistencia.

Kylian Mbappé se va a la séptima posición de este ránking de jugadores determinantes en sus torneos domésticos, donde con sus 9 goles y 8 asistencias se ve superado por el trío que encabeza la lista más Thomas Müller (4/15), Dusan Vlahovic (15/2) y Patrik Schick (14/2), respectivamente. También llama la atención como Leo Messi y Cristiano Ronaldo han dado un paso atrás definitivo entre los más destacados, a pesar de los 6 tantos de CR7 en la Champions y los 5 de Messi. El portugués lleva esta temporada 13 goles y 2 asistencias en 19 partidos, mientras que el argentino ha hecho en 15 partidos 6 goles y ha dado 5 asistencias; buenos números, sí, pero muy alejados de los mejores. El Balón de Oro de 2022, esta vez sí, parece que pasa página.