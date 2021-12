Simeone asesta el primer batacazo a CR7 y Ralf Rangnick, en el mercado

El Cholo Simeone y el Atlético de Madrid tienen la mira puesta en el siguiente partido, frente al Sevilla (segundo clasificado, 21.00, hora española del este sábado) ya que otra derrota tras la sufrida en el derbi dejaría prácticamente fuera de la lucha por LaLiga a los rojiblancos, si no lo están ya. Ahora bien, eso no significa que el míster argentino no mire en otras direcciones del futuro inmediato, y todas ellas se dirigen a un mismo punto, ese que pone una piedra en el camino llamada Manchester United, en cuya plantilla, curiosamente, está su gran objetivo de cara al mercado de fichajes.

Es más, Eurosport señala que el club colchonero está preparando una suculenta oferta para el cuadro el norte de Inglaterra por Anthony Martial, una que puede ser tan apetecible que haga a los diablos rojos desprenderse de un futbolista, el francés, que además cuenta con poco protagonismo. Eso sí, a nadie se le escapa que el Atleti deberá llevar estas negociaciones con la máxima cautela, ya que en febrero se ven las caras ambos equipos por un puesto en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El citado medio asegura que el Atleti estaría pensado atacar esta situación de una forma directa, sin miramientos, ofreciendo un intercambio entre el punta de Les Bleus y un jugador del Atleti, que darían a elegir al United de Cristiano Ronaldo. De modo que cabría preguntarse si hay algún futbolista dentro de la plantilla del Cholo que interese en Old Trafford lo suficiente como para desprenderse de Martial. Y efectivamente los hay.

Desde Joao Félix, Antoine Griezmann pasando por Jan Oblak e incluso Marcos Llorente o Thomas Lemar, son varias las piezas por las que al cuadro de Ralf Rangnik sí le vendría bien tal trato. Con todo, Simeone y el Atleti dan carta blanca al United para elegir los nombres en su plantilla, pero serán ellos los que apunten cuáles de esos son intransferibles y aquellos por los que sí se sentarían a discutir tal intercambio. Al final y aunque el mismo Rangnik o CR7 no lo reconozca, Martial quiere salir, conoce el interés del Atlético y falta ver si hay un posible acuerdo a la vista en enero.