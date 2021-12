Xavi y Ancelotti se ponen de acuerdo con Paul Pogba ¿Y ahora qué?

No podemos decir que pueda quedarse sin equipo, ni que no vaya a brillar de nuevo tanto en Europa (en alguna de las grandes ligas), en la Champions League o incluso en el próximo Mundial de Qatar 2022, más que nada porque seguramente consiga volver a hacerlo, aunque sea a ráfagas, pero lo cierto es que a Paul Pogba, al que otrora le llovieran las propuestas, ahora se le quedan escasas: las que le gustan, no llegan, y la fe en él ha menguado justo cuando acaba contrato.

El centrocampista de la Selección francesa de fútbol ha sido durante amplias fases de las últimas temporadas un quebradero de cabeza para su actual club, el Manchester United, con el que se ha negado a negociar en varias ocasiones, le ha sacado acuerdos que han apurado al cuadro red devil e incluso ha jugado a dos bandas en todo ello. Pero ya no más, Pogba vuelve a estar lesionado (otra de las preocupaciones que se tienen con el jugador) y varios de sus destinos predilectos ahora le cierran la puerta, puede que incluso el United.

Lo ha hecho el que más desea, el Real Madrid, y ahora también el Barça. Pogba en junio será agente libre, pero Mino Raiola, representante del jugador, quiere mantener sus emolumentos, que son altísimos, lo cual imposibilita su fichaje por blancos o culés. Pero es que además tampoco ya hay un deseo expreso de los dos gigantes españoles en ficharlo. El Madrid cuenta con Camavinga, amén de Modric, Kroos y Casemiro, además de Fede Valverde o incluso Dani Ceballos, Isco y Marco Asensio; mientras que Xavi no ve al francés en el Barça y mira hacia otro tipo de jugador más asociativo y si cabe de contención.

Y si Madrid y Barça le cierran las puertas y el United ahora se toma su tiempo para negociar una renovación, qué opciones le quedan al francés. Como decimos Pogba no está ayudando al United desde octubre, cuando sufrió una expulsión y luego una lesión, que le tendrá fuera mínimo hasta enero; no lo ha hecho en exceso en las últimas campañas y encima ha sido un jugador problemático, por lo que bien podrían ahorrarse en Old Trafford su ficha y dejarlo ir. Y entonces, qué le quedaría al galo. Sí, pensarán que la Juve, pero volvemos al punto de partida, ¿alguien va a querer pagarle un sueldo de crack cuando lleva años demostrando que no puede serlo con regularidad?